Storchen-Webcam

Spannende Einblicke ins Nest von Erna und Fiete

Mit unserer Webcam können Sie das Geschehen im Nest der Weißstörche in den Vier- und Marschlanden in Hamburg-Bergedorf live verfolgen.



Die Webcam gestattet vom Giebel eines Hofgebäudes in Curslack einen Blick auf das etwa 40 Meter entfernte Nest. Seit 2010 gibt es diese Storchenhorst-Webcam. Zu Beginn waren Jahr für Jahr die Brutaktivitäten der Störche Rolf und Maria zu verfolgen. Nach der Übernahme des Horstes sind nun Erna und Fiete die "Stars" der NABU-Störche.



Störche sind horsttreu und kehren dementsprechend immer wieder an ihr angestammtes Nest zurück. Zunächst kommt das Männchen aus den Winterquartieren aus Spanien oder Afrika zurück. Zum Webcam-Horst kehrt Fiete die letzten Jahren meist zwischen Anfang Februar und Mitte März zurück. Wenige Tage oder Wochen später folgt dann Erna. Relativ zügig nach dem Zusammentreffen des Storchenpaares kommt es dann zur Paarung.



Da die Ablage der Eier an unterschiedlichen Tagen erfolgt, sind die Jungstörche dann unterschiedlich alt. In Curslack waren in den letzten Jahren zwischen zwei und vier Eier zu beobachten. Die Brutdauer, in der beide Partner abwechselnd brüten, dauert etwa einen Monat. Nach dem Schlüpfen der Störche folgt die Nestlingszeit. Sie dauert weitere zwei Monate. Zunächst bleibt dabei je ein Elternteil beim Nachwuchs auf dem Horst.



Werden die Jungstörche größer, gehen beide Elternteile auf Nahrungssuche. Die Kleinen bleiben allein auf dem Horst zurück. Die Brutzeit der Störche dauert - je nach Ankunftszeit aus den Winterquartieren - von April bis August.



Gegen Ende der Nestlingszeit trainieren die Jungstörche durch Hüpfen oder Sprünge ihr Flugvermögen, bevor sie kurze Probeflüge unternehmen. Diese Ausflüge werden immer länger, bis die Jungstörche das Nest endgültig verlassen und sich auf ihren ersten Zug in die Winterquartiere im Süden vorbereiten. Die Jungstörche der Gegend sammeln sich zu Trupps und ziehen meist noch Ende August vor den Eltern los. Die Elterntiere machen sich dann etwa drei Wochen später auf den Weg, nachdem sie sich nach dem anstrengenden Brutgeschäft ausreichend Reserven angefressen haben.



Das Alles lässt sich dank der Storchen-Webcam live mitverfolgen. Viel Spaß!



PS: Über dem Videofenster finden Sie den Reiter "Archiv". Dort können sie auch rückblickend nachverfolgen, was wann im Storchennest passiert ist.

Storchenpaarung

Jungstörche lernen fliegen

Storchenschutz-Aktivitäten des NABU Hamburg

Zum Schutz der Störche pflegt und entwickelt der NABU in den Kirchwerder Wiesen die wichtigen Feuchtwiesen, auf denen die Hamburger Störche Nahrung finden. Dazu werden z.B. Gräben angestaut, damit Frösche und andere Tiere gute Lebensbedingungen haben. Zudem kümmert sich NABU-Storchenexperte Jürgen Pelch ehrenamtlich um insgesamt 50 Storchenhorste und schafft somit Voraussetzungen dafür, dass es auch in Zukunft noch Störche in der Hansestadt gibt.

