Triathlon-Sprint für den Naturschutz

Unterstützen Sie den Spendenlauf unseres Pressesprechers Jonas Voß!

Am 18. Juni 2023 geht es für den Naturschutz sportlich in den Bezirk Bergedorf. Hamburgs ländlichster Bezirk ist Heimat von rund 30 Storchenbrutpaaren, 7 Naturschutzgebieten und ermöglicht inmitten der Großstadt viele spannende Naturbeobachtungen. In dieser malerischen Naturkulisse findet alljährlich der Vierlanden-Triathlon statt.



Unterstützen Sie Jonas Voß, Presseprecher beim NABU Hamburg, beim Triathlon am 18. Juni in den Vierlanden. Mit seiner sportlichen Teilnahme sammelt er für NABU-Naturschutzprojekte Spenden. Er geht bei der Sprint-Distanz (Gesamtstrecke 25,5 km) an den Start: 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Fahrradfahren und 5 Kilometer Laufen. Spenden Sie jetzt pro geschwommenen, gefahrenen und gelaufenen Kilometer und unterstützen Sie damit direkt die Naturschutzprojekte des NABU Hamburg.



Jede Spende pro Kilometer zählt! Jetzt mitmachen!

Jonas Voß, Pressesprecher beim NABU Hamburg

„Mit dem Rad bin ich in meiner Freizeit viel in den Vier- und Marschlanden unterwegs. Beruflich führt mich unsere Arbeit mit den Hamburger Störchen in diese schöne Gegend. Ich möchte mit meiner Teilnahme viele Hamburgerinnen und Hamburger motivieren für unsere Naturschutzprojekte zu spenden. Naturschutzarbeit und Triathlon-Training haben eines gemeinsam: Man braucht einen langen Atem, aber es lohnt sich dranzubleiben. Alle können mit einer Spende etwas bewegen. Dafür bewege ich mich beim Triathlon.“

Der NABU Hamburg ist mit knapp 30.000 Mitgliedern der größte Umweltverband in Hamburg. Über 500 Aktive setzen sich in 11 Fach- und 18 Stadtteilgruppen ehrenamtlich für die Natur ein. Der NABU betreut über die Hälfte der Hamburger Naturschutzgebiete, bietet jährlich über 500 Naturführungen und Pflegeeinsätze an, setzt sich politisch für saubere Luft ein und begeistert schon die Kleinsten für die Natur. Der NABU finanziert dieses Engagement zu einem Großteil aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Jede Spende hilft Weißstorch, Eisvogel und Aurorafalter eine Zukunft in Hamburg zu geben.

Wir danken allen Spender*innen für Ihre Unterstützung!