Bundesfreiwillige*r gesucht

(D)ein besonderes Jahr beim NABU Hamburg

Lust auf einen Einsatz im Bundesfreiwilligendienst (BFD) beim NABU? Bei uns kannst du ein Jahr intensiv Erfahrung in der Umweltbildung sammeln und lernst den größten Naturschutzverband Hamburgs kennen. Für Menschen jeden Alters!

Wir suchen eine BFD-Kraft für die Umweltbildung des NABU Hamburg. Bewirb dich jetzt und werde Teil unseres Teams! Starttermin ist der 1.8.2025, beim BFD gibt es keine Altersbeschränkung und es ist auch in Teilzeit möglich. Es erwartet dich ein Jahr voller neuer und spannender Erfahrungen in Hamburgs größtem Umweltverband.



Das bieten wir:

• Arbeiten in einem großen NABU-Team

• weitreichende Einblicke in die Umweltbildungs- und Naturschutzarbeit des NABU

• Vermittlung von Kenntnissen zur Ökologie, Biologie und zu Tier- und Pflanzenarten

• selbstständiges Arbeiten

• Fortbildungen (BFD-Seminare)

• Zeugnis

• Taschengeld: mind. 400 Euro

• Wochenarbeitszeit: 38,5 Stunden, evtl. Teilzeit möglich

• Gesamtdauer: mind. 6 Monate

• Einsatzort: NABU-Geschäftsstelle, Hamburg-Borgfelde



Das sind die Aufgaben:

• Begleitung und Durchführung von Naturerlebnis-Veranstaltungen mit dem mobilen Umweltbus FuchsMobil für Kitas und Schulklassen

• Unterstützung anderer Arbeitsbereiche in der Umweltbildung

• Mithilfe bei der Betreuung des BrookHus und der dortigen Umweltbildungs-Veranstaltungen

• Beratung der Besucher*innen des BrookHus rund um Fragen zum Duvenstedter Brook und Wohldorfer Wald

• Mitarbeit bei der Betreuung des NSG Duvenstedter Brook, z. B. praktische Pflegeeinsätze

• Mitarbeit in der Verwaltung der Geschäftsstelle, telefonische Beratung zu Natur- und Umweltschutzthemen

• Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen



Darüber freuen wir uns:

• Spaß an der Arbeit, sowohl im Büro als auch in freier Natur

• biologisches Interesse und Einsatz für den Naturschutz

• Freude an der Arbeit mit Kindern und anderen Gruppen

• Selbständigkeit, eigenverantwortliches Arbeiten

• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

• Kontaktfreude und Kommunikationstalent

• Bereitschaft, regelmäßig auch an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten

• ein Führerschein wäre großartig, ist aber keine Voraussetzung für die Arbeit

Bitte schicke deine Bewerbung ausschließlich per E-Mail an: Guido Teenck, teenck@NABU-Hamburg.de.

