Stellenangebote

Willkommen in unserem Team

Hier finden Sie offene Stellen beim NABU und bei der NAJU Hamburg. Aktuell freuen wir uns u.a. über Bewerbungen für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) beim NABU ab August 2025.

Informationen zur Datenverarbeitung nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für Bewerber*innen finden Sie hier.

Bundesfreiwilligendienst (BFD) in der Umweltbildung und Besucherinformation

ab 1. August 2025 - 31. Juli 2026

Das bieten wir:

• Arbeiten in einem großen NABU-Team

• weitreichende Einblicke in die Umweltbildungs- und Naturschutzarbeit des NABU

• Vermittlung von Kenntnissen zur Ökologie, Biologie und zu Tier- und Pflanzenarten

• selbstständiges Arbeiten

• Fortbildungen (BFD-Seminare)

• Zeugnis

• Taschengeld: mind. 400 Euro

• Wochenarbeitszeit: 38,5 Stunden, evtl. Teilzeit möglich

• Gesamtdauer: mind. 6 Monate

• Einsatzort: NABU-Geschäftsstelle, Hamburg-Borgfelde



Das sind die Aufgaben:

• Begleitung und Durchführung von Naturerlebnis-Veranstaltungen mit dem mobilen Umweltbus FuchsMobil für Kitas und Schulklassen

• Unterstützung anderer Arbeitsbereiche in der Umweltbildung

• Mithilfe bei der Betreuung des BrookHus und der dortigen Umweltbildungs-Veranstaltungen

• Beratung der Besucher*innen des BrookHus rund um Fragen zum Duvenstedter Brook und Wohldorfer Wald

• Mitarbeit bei der Betreuung des NSG Duvenstedter Brook, z. B. praktische Pflegeeinsätze

• Mitarbeit in der Verwaltung der Geschäftsstelle, telefonische Beratung zu Natur- und Umweltschutzthemen

• Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen



Darüber freuen wir uns:

• Spaß an der Arbeit, sowohl im Büro als auch in freier Natur

• biologisches Interesse und Einsatz für den Naturschutz

• Freude an der Arbeit mit Kindern und anderen Gruppen

• Selbständigkeit, eigenverantwortliches Arbeiten

• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

• Kontaktfreude und Kommunikationstalent

• Bereitschaft, regelmäßig auch an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten

• ein Führerschein wäre großartig, ist aber keine Voraussetzung für die Arbeit



Bitte schicke deine Bewerbung ausschließlich per E-Mail an: Guido Teenck, teenck@NABU-Hamburg.de.

Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) beim NABU Hamburg (Umweltbildung & Besucherinformation)

ab 1. August 2026 bis 31. Juli 2027 (2 Stellen)

Das bieten wir:

• Arbeiten in einem großen NABU-Team

• weitreichende Einblicke in die Umweltbildungs- und Naturschutzarbeit des NABU

• Vermittlung von Kenntnissen zur Ökologie, Biologie und zu Tier- und Pflanzenarten

• selbstständiges Arbeiten

• Fortbildungen (FÖJ-Seminare)

• Zeugnis

• Taschengeld: mind. 400 Euro

• Wochenarbeitszeit: 38,5 Stunden

• Gesamtdauer: 12 Monate

• Einsatzort: NABU-Geschäftsstelle, Hamburg-Borgfelde



Das sind die Aufgaben:

• Begleitung und Durchführung von Naturerlebnis-Veranstaltungen mit dem mobilen Umweltbus FuchsMobil für Kitas und Schulklassen

• Unterstützung anderer Arbeitsbereiche in der Umweltbildung

• Mithilfe bei der Betreuung des BrookHus und der dortigen Umweltbildungs-Veranstaltungen

• Beratung der Besucher*innen des BrookHus rund um Fragen zum Duvenstedter Brook und Wohldorfer Wald

• Mitarbeit bei der Betreuung des NSG Duvenstedter Brook, z. B. praktische Pflegeeinsätze

• Mitarbeit in der Verwaltung der Geschäftsstelle, telefonische Beratung zu Natur- und Umweltschutzthemen

• Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen



Darüber freuen wir uns:

• Spaß an der Arbeit, sowohl im Büro als auch in freier Natur

• biologisches Interesse und Einsatz für den Naturschutz

• Freude an der Arbeit mit Kindern und anderen Gruppen

• Selbständigkeit, eigenverantwortliches Arbeiten

• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

• Kontaktfreude und Kommunikationstalent

• Bereitschaft regelmäßig auch an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten

• ein Führerschein wäre großartig, ist aber keine Voraussetzung für die Arbeit

• Höchstalter: 26 Jahre



Die Bewerbung für die FÖJ-Stellen läuft direkt über das Bewerbungsportal der Hamburger Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft: > zum Portal

Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) bei der Naturschutzjugend (NAJU) Hamburg (Umweltbildung & Organisation)

ab 1. August 2026 bis 31. Juli 2027 (1 Stelle)

Im Rahmen des FÖJs bei der NAJU kümmerst du dich um den eigenständigen Kinder- und Jugendbereich des Umweltverbandes und unterstützt die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen. Einen wichtigen Schwerpunkt der Arbeit bildet die Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Aktiven sowie Tätigkeiten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Dabei soll das Jahr für dich nicht nur ein sinnvoller Weg sein, sich für den Umweltschutz zu engagieren, sondern auch die Möglichkeit bieten, Einblicke in die unterschiedlichen Bereiche eines Jugendumweltverbandes, wie z.B. der Umweltbildung und des praktischen Naturschutzes, zu erhalten. Der Einsatzort ist die gemeinsame Geschäftsstelle der NAJU und des NABU in Hamburg.



Das sind die Aufgaben:

• Organisation von Fortbildungen, Infoständen, Exkursionen und Seminarfahrten

• Durchführung der wöchentlichen Aktiventreffen & Austausch mit Gleichgesinnten

• Leitung einer eigenen NAJU-Kindergruppe

• Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Social Media, Newsletter, Flyer)

• Durchführung von Projekttagen mit Schulklassen

• Organisation & Verwaltung von Anmeldungen und Anfragen

• Praktische Naturschutzeinsätze



Das bieten wir:

• Abwechslungsreiche Tätigkeiten sowohl im Büro als auch direkt in der Natur

• Einblick in die Arbeit und die Strukturen eines (Jugend-)Umweltverbandes

• Möglichkeiten, eigene Ideen und Anregungen im Rahmen von Projekten einzubringen

• Nettes Arbeitsumfeld mit engagierten Kollegen*innen und jungen Ehrenamtlichen

• Vermittlung von Kenntnissen in der Umweltbildung und im praktischen Naturschutz

• Persönliche Betreuung der Freiwilligendienstleistenden durch Haupt- und Ehrenamtliche

• Taschengeld: mind. 400 Euro

• Wochenarbeitszeit: 38,5 Stunden, evtl. Teilzeit möglich



Darüber freuen wir uns:

• Du hast Spaß an der Arbeit sowohl im Büro als auch in der Natur?

• Du hast biologisches Interesse und willst dich für den Naturschutz einsetzen?

• Du hast Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen?

• Du zeigst Selbstständigkeit und Eigeninitiative?

• Du bist ein*e Teamplayer*in?

• Du bist kontaktfreudig und aufgeschlossen?

• Du bist bereit mal am Wochenende, an Feiertagen und abends zu arbeiten?

• Du besitzt einen Führerschein der Klasse B?



Die Bewerbung für die FÖJ-Stellen läuft direkt über das Bewerbungsportal der Hamburger Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft: > zum Portal

Praktikant*in Umweltpädagogik

jeweils März bis Oktober

Tätigkeit: Betreuung des Duvenstedter BrookHus, des FuchsMobils sowie Unterstützung der Umweltpädagogen

Dauer: mindestens 6 Wochen (kürzere Schülerpraktika können wir nicht anbieten)

Geboten: Zeugnis

Voraussetzung: Engagement für den Naturschutz, Wochenendarbeit

Bewerbung: per E-Mail

Angebotene Stellen: Praktikum

Anzahl der Stellen: 1

Ansprechpartner: Steffi Zimmer

NABU Hamburg, Landesgeschäftsstelle, Klaus-Groth-Str. 21, 20535 Hamburg, Tel.: 040-697089-14, Fax: -19, E-Mail: naturerleben@NABU-Hamburg.de

