Weniger Stau, weniger Abgase - und oft schneller am Ziel: Mit dem Fahrrad macht Mobilität einfach mehr Spaß. Daher ist der NABU natürlich auch 2025 wieder mit eigenem Team beim Stadtradeln Hamburg dabei. Die Aktion läuft vom 13.6. bis 3.7. und soll motivieren, möglichst viele Wege mit dem Rad zurückzulegen. Das ist nicht nur gut fürs Klima, sondern auch für die eigene Gesundheit. Also Luft aufpumpen, Kette ölen und los!

Als Team "NABU Hamburg" laden wir alle Aktiven und Mitglieder in NABU und NAJU herzlich ein, gemeinsam ordentlich Kilometer zu sammeln. Ob kurz zum Bäcker, täglich zur Arbeit oder am Wochenende ins Grüne - jede Fahrt mit dem Rad zählt.



Legt euch unter www.stadtradeln.de/hamburg einfach ein Benutzerkonto an. Dabei werdet ihr gefragt, ob ihr einem bestehenden Team beitreten möchtet, wählt hier "NABU Hamburg" aus. Eure Kilometer könnt ihr entweder selbst notieren und später eintragen oder direkt von der Stadtradeln-App zählen lassen.