Natur-Rallye im Raakmoor

Entdeckungstour für Groß und Klein

Die NABU-Gruppe Langenhorn/Fuhlsbüttel lädt am Sonntag, 13. Juli von 11-15 Uhr zu einer Rallye für Groß und Klein ins Raakmoor ein. Im Naturschutzgebiet in Hamburgs Norden gibt es auf einem Rundweg mit verschiedenen Stationen viel zu entdecken.

Am Sonntag, den 13. Juli lädt die NABU-Gruppe Langenhorn/Fuhlsbüttel große und kleine Naturfreund*innen zu einer Entdeckungstour ins Raakmoor ein. Bei einem Rundgang durch das Naturschutzgebiet informieren zwischen 11 und 15 Uhr verschiedenen Stationen zu faszinierenden Naturthemen. Werdet zum Naturentdecker und lernt mehr über Flora und Fauna.

Am Startpunkt am Ende der Straße Herzmoor erhält jede*r von euch eine Stempelkarte, auf der alle Stationen zu sehen sind und die ihr abstempeln lassen könnt. Die Strecke ist ca. 2,5 km lang und führt durch das wunderschöne Naturschutzgebiet Raakmoor, wo alle die Natur in vollen Zügen genießen können.



Organisatorisches:

Los geht es auf dem Platz am Ende der Straße Herzmoor, 22417 Hamburg. Bei Dauerregen findet die Rallye nicht statt. Bitte möglichst ohne Auto anreisen und festes Schuhwerk mitbringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mit viel Herz und ehrenamtlichem Einsatz haben wir diese Rallye auf die Beine gestellt – jede Spende freut uns da sehr!



Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Bus 192: Haltestellen Immenhöven oder Wattkorn

oder

U-Bahn U1: Station Langenhorn Nord.



Die Anreise mit dem Auto wird nicht empfohlen! Aufgrund der parallel stattfindenden Veranstaltung „Flohmarkt der Gärten“ gibt es eine geänderte Verkehrsführung und eine schlechte Verfügbarkeit von Parkplätzen.

Hier bietet es sich an die kostenpflichtigen Park-and-Ride Parkplätze in Anspruch zu nehmen an den U1 Haltestellen Langenhorn Markt, Langenhorn Nord oder Kiwittsmoor und anschließend zu Fuß oder mit dem Bus weiter zu reisen.



Kommt vorbei und entdeckt mit uns das wundervolle Moor!

Mehr zum Thema