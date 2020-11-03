NAJU-Freizeiten im Sommer 2026
Jetzt anmelden!
Auch in diesem Jahr bietet die NAJU Hamburg in den Sommerferien im Juli und August unterschiedliche Freizeiten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an. Die Reisen gehen an die Lauenburgische Seenplatte, nach Sylt und in die Schweiz. Für alle drei Angebote gibt es noch wenige freie Plätze:
NAJU Nature Camp vom 21.-25. Juli 2026
Du hast Lust auf Zelten, Natur und Baden im See? Dann komm‘ mit uns an die Lauenburgische Seenplatte und erlebe aktive Tage mit Fahrradtouren, Chillen am See und Lagerfeuerabende umgeben von Natur pur!
Unterkunft: Hof Wandelgut, Nähe Ratzeburg
Alter: 13-15 Jahre
Beitrag: 280 € (NAJU-Mitglieder: 230 €, mit Sozialrabatt: 140 €)
Info: Du brauchst dein Zelt, Isomatte und Schlafsack
Anmeldung bis: 28.6.2026 unter: https://www.naju-hh.de/mach-mit/freizeiten-camps
NAJU-Kinderferienfreizeit Sylt vom 3.-8. August 2026
Eine tolle Woche auf der Insel Sylt erwartet dich auf unserer Kinderferienfreizeit mit spannenden Ausflügen und Forscheraufträgen am Wattenmeer. Spaß in der Natur steht an erster Stelle!
Unterkunft: Jugendherberge List, Sylt
Alter: 8–13 Jahre
Beitrag: 400 € (NAJU-Mitglieder: 325 €, mit Sozialrabatt: 200 €)
Anmeldung bis: 28.6.2026 unter: https://www.naju-hh.de/mach-mit/freizeiten-camps
NAJU-Exkursion in die Schweiz vom 4.-13. August 2026
Eine tolle Woche auf der Insel Sylt erwartet dich auf unserer Kinderferienfreizeit mit spannenden Ausflügen und Forscheraufträgen am Wattenmeer. Spaß in der Natur steht an erster Stelle!
Unterkunft: Jugendherberge List, Sylt
Alter: 8–13 Jahre
Beitrag: 400 € (NAJU-Mitglieder: 325 €, mit Sozialrabatt: 200 €)
Anmeldung bis: 28.6.2026 unter: https://www.naju-hh.de/mach-mit/freizeiten-camps
Bei der NAJU Hamburg findest Du junge Menschen im Alter von 6 bis 27 Jahren, die sich im Natur- und Umweltschutz engagieren. Schon seit 1980 ist die NAJU mit den Schwerpunkten praktischer Naturschutz und Umweltbildung in ganz Hamburg aktiv. Mehr →
Die NAJU veranstaltet vom 11.-13. September ein Camp-Wochenende für Jugendliche und junge Erwachsene mit Workshops, Vorträgen und Müllsammelaktionen an der Elbe. Mehr →