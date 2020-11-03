Die NAJU Hamburg bietet in den Sommerferien drei Freizeiten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an. 2026 geht es an die Lauenburgische Seenplatte, nach Sylt und in die Schweiz. Jetzt anmelden!

Auch in diesem Jahr bietet die NAJU Hamburg in den Sommerferien im Juli und August unterschiedliche Freizeiten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an. Die Reisen gehen an die Lauenburgische Seenplatte, nach Sylt und in die Schweiz. Für alle drei Angebote gibt es noch wenige freie Plätze:

NAJU Nature Camp vom 21.-25. Juli 2026

Du hast Lust auf Zelten, Natur und Baden im See? Dann komm‘ mit uns an die Lauenburgische Seenplatte und erlebe aktive Tage mit Fahrradtouren, Chillen am See und Lagerfeuerabende umgeben von Natur pur! Unterkunft: Hof Wandelgut, Nähe Ratzeburg

Alter: 13-15 Jahre

Beitrag: 280 € (NAJU-Mitglieder: 230 €, mit Sozialrabatt: 140 €)

Info: Du brauchst dein Zelt, Isomatte und Schlafsack

Anmeldung bis: 28.6.2026 unter: https://www.naju-hh.de/mach-mit/freizeiten-camps

NAJU-Kinderferienfreizeit Sylt vom 3.-8. August 2026

Eine tolle Woche auf der Insel Sylt erwartet dich auf unserer Kinderferienfreizeit mit spannenden Ausflügen und Forscheraufträgen am Wattenmeer. Spaß in der Natur steht an erster Stelle! Unterkunft: Jugendherberge List, Sylt

Alter: 8–13 Jahre

Beitrag: 400 € (NAJU-Mitglieder: 325 €, mit Sozialrabatt: 200 €)

Anmeldung bis: 28.6.2026 unter: https://www.naju-hh.de/mach-mit/freizeiten-camps

NAJU-Exkursion in die Schweiz vom 4.-13. August 2026