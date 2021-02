NABU verkauft jeden Mittwoch im Februar Vogelfutter

Abholung nach Vorbestellung im Duvenstedter BrookHus oder in der NABU-Infozentrale

Der NABU Hamburg verkauft jeden Mittwoch hochwertige Vogelfutter-Produkte. Abholung von 14-16 Uhr im BrookHus oder in der NABU-Infozentrale. Geben Sie jetzt Ihre Bestellung auf!

Die Vogelfütterung im Winter ist eine tolle Möglichkeit, Vögel im Garten oder auf dem Balkon zu beobachten. Bei Schnee und Frost lassen sich besonders viele Vögel ans Futterhaus locken, ist dies doch eine schöne Ergänzung bei ihrer Nahrungssuche. Der NABU Hamburg möchte Naturfreund*innen deshalb einen besonderen Service auch während des Corona-Lockdowns anbieten. An jedem Mittwoch im Februar können Naturfreund*innen vorbestellte Vogelfutter-Artikel in der Zeit von 14 bis 16 Uhr im Duvenstedter BrookHus oder in der NABU-Infozentrale, Klaus-Groth-Straße 21 abholen. Bitte beachten Sie die in den NABU-Zentren geltenden Coronaregeln.

Vogelfutter-Verkauf beim NABU Hamburg



Jeden Mittwoch im Februar 2021

von 14 - 16 Uhr

im Duvenstedter BrookHus

oder in der NABU-Infozentrale, Klaus-Groth-Straße 21



Nur Barzahlung möglich!



Bitte beachten: Es ist nur die Abholung vorbestellter Artikel möglich! Bitte nutzen Sie dafür das unten stehende Formular.

Alle Produkte auf einen Blick

Ja, ich möchte Vogelfutter-Produkte für die Abholung vorbestellen Meine Kontaktinformationen (diese benötigt der NABU Hamburg zur Bestätigung Ihrer Bestellung): Frau Herr Vorname Nachname Email-Adresse Telefonnummer Folgende Produkte möchte ich bestellen (bitte geben Sie im freien Feld die gewünschte Stückzahl an) Bio-Streufutter, 2,5 kg, Preis € 9,99 Energieblock mit Mehlwürmern oder Insekten, Preis € 2,49 Erdnussbutterglas mit Mehlwürmern, Preis € 2,49 Erdnussbutterglas mit Insekten, Preis € 2,49 Futtersäule, 20cm, Kunststoff, Preis € 9,99 Meisenknödelhalter, Preis € 4,99 Meisenknödel, Stückpreis € 0,30 Erdnussbutterglas-Halter aus Holz (ohne Gläser), Preis € 5,99 Futterhaus Augsburg (für Fettblöcke), Preis € 4,99 Futterhaus Dresden (für Fettblöcke), Preis € 9,95 Futterhaus Frankfurt (für Streufutter), Preis € 24,95 Wo möchten Sie Ihre Bestellung abholen? Duvenstedter BrookHus NABU-Infozentrale, Klaus-Groth-Str. * Pflichtfelder Bitte geben Sie die in der Grafik angezeigten Zeichen ein.



Ihre Daten werden über eine verschlüsselte Internetverbindung (SSL) übertragen. Sie können nicht von Dritten eingesehen werden. Sie werden nur für NABU-eigene Zwecke verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Ihre Daten werden über eine verschlüsselte Internetverbindung (SSL) übertragen. Sie können nicht von Dritten eingesehen werden. Sie werden nur für NABU-eigene Zwecke verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Hinweis zum Datenschutz

Weitere Infos