THEMA BEIM NABU: A26 Ost – eine Stadtautobahn für Hamburg?

Ein Beispiel verkehrter Infrastrukturpolitik und wie man sie besser gestalten könnte

Am 9.2. ab 18 Uhr beleuchtet der NABU Hamburg in einer Online-Veranstaltung den aktuellen Planungsstand zum Umweltdinosaurier A26 Ost und lädt zur Diskussion über bessere Alternativen ein.

Verkehrte Verkehrspolitik und antiquierte Infrastrukturplanung – die A26 Ost erfüllt beides. Deswegen hat der NABU Bundesverband das geplante Autobahnprojekt mit dem Negativ-Preis „Dinosaurier des Jahres 2020“ ausgezeichnet.



Der NABU lehnt den Neubau der A26 Ost besonders aufgrund der damit verbundenen nachhaltigen und erheblichen Eingriffe in Natur und Landschaft ab. Der Bedarf wird zudem mit einem Umschlagswachstum im Hafen begründet, das selbst nach offizieller Darstellung nie eintreten wird. Und vor dem Hintergrund des Klimawandels ist der Fernstraßenneubau ohnehin in keiner Weise mehr zu rechtfertigen.



Malte Siegert, Vorsitzender des NABU Hamburg, informiert über den aktuellen Planungsstand der A26 Ost und schildert die Kritik des NABU an einem der teuersten deutschen Autobahnvorhaben. In der anschließenden Diskussion werden Alternativen beleuchtet und über den Hamburger Tellerrand hinausgeschaut: Wie muss Verkehrsinfrastrukturpolitik zukünftig aussehen?



Es referieren und diskutieren:



Michael Rothschuh (Zukunft Elbinsel Wilhelmsburg e.V.)

Alexander Montana (VCD Nord)

Malte Siegert (Vorsitzender NABU Hamburg)

Teilnahme Die Veranstaltung findet am 9. Februar 2021 ab 18 Uhr als offene digitale Informations- und Diskussionsveranstaltung via Zoom statt. Der Einwahllink lautet: https://us02web.zoom.us/j/89777039136?pwd=Z3ZTbDBKQXZlclk0YSs4emgydzRpQT09



Meeting-ID: 897 7703 9136

Kenncode: A26



