Klimastreik am 25.9.

#KeinGradWeiter - Mit Fridays for Future auf die Straßen!

Der NABU Hamburg unterstützt Fridays for Future und die Forderung nach mehr Klimaschutz! Ab 14 Uhr geht es an drei Startpunkten in Hamburg los.

Für entschlossenes Handeln gegen die Klima- und Artenkrise gehen der NABU und die NAJU Hamburg am 25.9. ab 14 Uhr beim globalen Klimastreik wieder gemeinsam mit Fridays for Future auf die Straßen! Fridays for Future haben für die Demonstration ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt. So starten ab 14 Uhr drei Zubringerdemos, die räumlich voneinander getrennt und in kleinere Blöcke unterteilt sind. Treffpunkte sind:

Bhf. Altona/ZOB: Paul-Neverman-Platz/Max-Brauer-Allee

Lombardsbrücke: In der Mitte der Brücke

Berliner Tor: Beim Strohhause

Hier treffen sich die NABUs & NAJUs: Unser Startpunkt für die Demonstration wird um 14 Uhr am S-/U-Bahnhof Berliner Tor (Beim Strohhause) sein. Damit wir einen gemeinsamen und gut sichtbaren Block auf der Demo bilden können, koordinieren wir die Teilnahme aus der Geschäftsstelle heraus. Bitte meldet euch deshalb bei Jonas Voß (voss@NABU-Hamburg.de) an, wenn ihr mit uns an der Demonstration teilnehmen möchtet. So werdet ihr rechtzeitig mit allen weiteren Informationen versorgt. Natürlich könnt ihr aber auch spontan zur Demo hinzustoßen.

Mehr zum Thema

Alle drei Züge enden an einem gemeinsamen Ort. Es gilt während der ganzen Demonstration zu jeder Zeit eine strikte Maskenpflicht und ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern zueinander.Alle Informationen findet ihr unter: www.fridaysforfuture.de/hamburg