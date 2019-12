So helfen Sie dem Vollhöfner Wald

Jede Stimme zählt!

Schreiben Sie eine Protestmail, kommen Sie zum Waldspaziergang, erzählen Sie es weiter: Der Vollhöfner Wald muss erhalten werden!

Hamburg, 8.11. - Der "Völli" auf dem Rathausmarkt: Als Baum, Biene oder Eule verkleidet, mit Blättern beklebt, tanzend und Transparente schwingend, gaben heute rund 100 Menschen dem Vollhöfner Wald eine Stimme und traten mit einem 15m langen Banner direkt an die Politiker*innen heran – wer ist für Walderhalt, wer ist für Logistikflächen? Wo sollten Hamburger*innen ihr Kreuz 2020 bei der Bürgerschaftswahl setzen, damit der Wald erhalten bleibt?



Ein herzliches Dankeschön an alle, die heute dabei waren! #völlibleibt

November 2019 - Hamburg plant weiterhin, für die Hafenerweiterung Altenwerder West 23.000 Bäume im Vollhöfner Wald zu fällen. Dass die Wirtschaftsbehörde nun laut eigener Aussage "voraussichtlich nicht vor 2023" mit der Rodung beginnen will, ist alles andere als beruhigend. Lassen Sie nicht zu, dass das Naturparadies an der Alten Süderelbe in Logistikflächen umgewandelt wird!

Das können Sie tun:

Bürgerschaftswahl 2020: Im kommenden Februar wird gewählt. Fordern Sie von Ihren Abgeordneten eine klare Positionierung für oder gegen den Erhalt des Vollhöfner Waldes. Nutzen Sie Veranstaltungen, Bürgersprechstunden, Infostände oder fragen Sie per Post oder E-Mail nach, wie die Parteien zum Vollhöfner Wald stehen.

Downloads

Pressefotos

Vollhöfner Wald - Foto: NABU/Anne Ostwald (1.1 MB)

Erdkröte im Vollhöfner Wald - Foto: NABU/Christina Wolkenhauer (282.33 KB)

Luftbild Vollhöfner Wald - Foto: Caren Detje (512.54 KB)

Hauhechel-Bläuling im Vollhöfner Wald - Foto: NABU/Anne Ostwald (268.81 KB)

Hinweis beim Abdruck von NABU-Fotos:

