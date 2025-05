Hamburg Sustainability Week 2025

Veranstaltungen und Termine des NABU

Die Aktionswoche bringt vom 1.-6.6. Hamburger Akteurinnen und Akteure zusammen, um gemeinsam innovative Lösungen für mehr Nachhaltigkeit in Hamburg zu erarbeiten. Darüber hinaus informiert die HSW über die bereits bestehende Nachhaltigkeitsarbeit in der Stadt.

„Verbindungen schaffen, Veränderung beschleunigen“ – So lautet das Motto der Hamburg Sustainability Week (HSW), die vom 1. bis 6. Juni 2025 erstmals in der Elbmetropole veranstaltet wird. Lokale Akteur*innen sollen dort zusammenkommen, um Ideen für mehr Nachhaltigkeit in Hamburg zu erarbeiten. Die Aktionswoche findet parallel zur Hamburg Sustainability Conference (HSC) statt, die am 2. und 3. Juni erneut in Hamburg ausgerichtet wird. Internationale Vertreter*innen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft wirken hier an der Umsetzung gemeinsamer Prozesse, um die UN-Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.



Auch der NABU Hamburg bietet während der HSW drei Veranstaltungen an:

„Bestäuber (m/w/d) gesucht: Wie der Verlust von Artenvielfalt unseren Wohlstand gefährdet – und was wir dagegen tun können“ Diskussionsrunde mit hochkarätigen Expert*innen, die gemeinsam auf die ökonomischen Folgen von Biodiversitätsverlust schauen.



Termin: 4. Juni 2025, 15-17 Uhr

Ort: Handelskammer Hamburg



Mitwirkende: Malte Siegert (Vorsitzender NABU Hamburg), Professorin Katrin Rehdanz (Kiel Centre for Globalization / Quantitative Umwelt- und Energieökonomik), Ole Müggenburg (Voelkel Natursäfte / Gemeinwohlökonomie) und Tobias Wildner (kuyua / AI powered nature and climate data analytics).

Moderation: Kristina Läsker (Redakteurin der ZEIT)



Die Teilnahme ist kostenlos. Es ist aber eine Anmeldung unbedingt erforderlich! Hier geht*s zur Anmeldung!

Weitere NABU-Termine

Fachtagung Lebendige Alster

Dienstag, 3. Juni 2025

Ort: GLS Bank Hamburg, Düsternstraße 10



Thema: Stoffeinträge in Gewässer

Mit der diesjährigen Fachtagung legen wir einen Schwerpunkt auf das Thema Stoffeinträge in unsere Gewässer und wie im Sinne des Naturschutzes mit diesen umzugehen ist. Sie dient außerdem dem Austausch zwischen den vielen verschiedenen Gewässerschutzinteressierten.

Wir freuen uns auf einen aktuellen Einblick in das Projekt „Lebendige Alster“ von BUND und NABU Hamburg, sowie auf weitere spannende Vorträge zum Gewässerschutz in Hamburg und darüber hinaus.



Anmeldung: Bis 18.05.2025 unter info@lebendigealster.de

Teilnahmebetrag: 25 Euro



Überweisung:

Bis 22.05.2025 an

NABU Hamburg

DE55 2005 0550 1015 2100 63

Hamburger Sparkasse

Verwendungszweck: „Alstertagung + Name



Weitere Informationen finden Sie unter www.lebendigealster.de.

Tag der offenen Gartenpforte im NABU-Naturgarten in Winterhude

Sonntag, 1. Juni, 11-17 Uhr

Thema: Heimische Gehölze und Wildrosen



Am Tag der offenen Gartenpforte können sich Gartenliebhaber*innen und Naturbegeisterte vor Ort bei den NABU-Aktiven über insekten- und vogelfreundliche Pflanzen und naturnahes Gärtnern informieren und viele praktische Tipps erhalten. Besucher*innen bekommen außerdem weitere Anregungen, etwa wie man mit Kleinstrukturen Biotope im Garten schaffen kann, worauf bei einem Teich zu achten ist oder welche Pflanzen unseren heimischen Vögeln Nahrung bieten. Mit diesen Tipps kann aus jedem Garten eine kleine Oase für Mensch und Natur werden. Der NABU bietet dazu wie immer ergänzend einen Pflanzenmarkt mit Wildblumen, Saaten und Sträuchern gegen eine Spende an.



Ort: Der NABU-Naturgarten (Parzelle 185) liegt im Kleingartenverein „Birkenhain“ in Winterhude, Bebelallee / Ecke Braamkamp bzw. Deelböge (etwa 3 Gehminuten von der U1, Haltestelle Lattenkamp). Er wird von der NABU-Gruppe Bramfeld/Ohlsdorf/Barmbek betreut. Der Eintritt am Tag der offenen Gartenpforte ist frei, Spenden für die Naturschutzarbeit des NABU sind herzlich willkommen.



Weitere Informationen zum NABU-Naturgarten erhalten Sie unter www.NABU-Hamburg.de/garten.

Auch interessant