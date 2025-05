Hamburgs Störche starten erfolgreich in die Brutsaison 2025

So viele Brutpaare wie nie in der Hansestadt

Hamburgs Störche sind mehr als gut in die diesjährige Brutsaison gestartet. 57 Paare haben sich niedergelassen. Wenn alle Nachwuchs bekommen, wird es wieder ein rekordverdächtiges Storchenjahr!

In Hamburg haben sich in dieser Brutsaison bereits 57 Weißstorchen-Paare niedergelassen – ein neuer Rekord. Die guten Bedingungen mit feuchten Gräben und zahlreichen vorbereiteten Storchennestern locken immer mehr der Großvögel in die Metropole. Das ist eine positive Entwicklung, die auch auf die langjährige ehrenamtliche Arbeit der NABU-Aktiven, insbesonder von Jürgen Pelch, zurückzuführen ist. Nun bleibt abzuwarten, ob auch alle 57 Paare Nachwuchs haben werden. Die Brutsaison 2025 könnte die Rekordbilanz des Vorjahres noch übertreffen. Im vergangenen Jahr hatten 55 Paare in Hamburg gebrütet, 43 von ihnen zogen erfolgreich insgesamt 113 Jungtiere groß.

Bei einigen Hamburger Storchenpaaren ist der Nachwuchs bereits geschlüpft, andere suchen noch nach einem geeigneten Nistplatz in der Hansestadt.



Übrigens: Ein Storchenpaar, Fiete und Jette in Curslack, können Naturliebhaber*innen rund um die Uhr über die Storchen-Webcam des NABU Hamburg beobachten. Wir sind gespannt, ob es auch dort wieder Nachwuchs gibt!

