Hamburg bekommt ein neues Festival – und eines, das Ohren und Sinne gleichermaßen öffnet. Mit dem Mozart Nature Fest findet in diesem Jahr erstmals eine Konzertreihe statt, die Musik nicht nur aufführt, sondern ihre Wurzeln hörbar macht: die Natur als Inspirationsquelle der Komponisten.

Genau hier setzt das Mozart Nature Fest an. Die Konzerte verbinden Werke, die sich von Landschaften, Tieren oder Naturphänomenen inspirieren ließen. So wird jedes Konzert zu einer Einladung, genauer hinzuhören – nicht nur auf die Musik, sondern auch auf das, was sie inspiriert hat.



Diese Kooperation mit der Mozart Gesellschaft ist für uns eine neue, spannende Erfahrung. Das Mozart Nature Fest macht Lust, Konzerte neu zu erleben – und die Natur mit anderen Ohren wahrzunehmen. Wer kommt, geht nicht nur mit einem musikalischen Erlebnis nach Hause, sondern auch mit dem Wunsch, die Natur zu entdecken und zu bewahren. Malte Siegert, 1. Vorsitzender NABU Hamburg

Das Thema Natur greift der NABU Hamburg auf und bietet zu fast jedem Konzert ein passendes Rahmenprogramm: Mit Führungen, fachlichen Beiträgen, Mitmachaktionen und praktischen Tipps am Infostand bringen wir unsere Expertise in die Konzertreihe ein. Der Konzertbesuch lohnt sich also doppelt!



