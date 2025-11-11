Im Reich der Bären: Die gelassenen Gebieter des Waldes

Buchvorstellung und Expertenrunde am 11. November 2025, 18:30 Uhr. Ort: Botschaft der Wildtiere

Moritz Klose bringt uns in seinem Buch »Im Reich der Bären« auf eindrucksvolle Weise die Welt der Bären näher. Am 11.11.2025 stellt er sein Buch in der Botschaft der Wildtiere vor.

Der renommierte Wildtierexperte und Autor Moritz Klose bringt uns in seinem Buch „Im Reich der Bären – Die gelassenen Gebieter des Waldes“ auf eindrucksvolle Weise die Welt der Bären näher. Der Bärenexperte hält sich immer wieder in Bärengebieten auf, spricht mit Grizzly-Forschern in Alaska und ist in Bayern und den dichten Wäldern Rumäniens Braunbären auf der Spur. Moritz Klose lässt uns hautnah das Alltagsleben der Bären miterleben sowie die atemberaubenden Momente, wenn sie sich ihrer Umwelt anpassen und dort behaupten müssen.



Das Buch greift auch kritische Themen auf, durch die das schwierige Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur oft ins Wanken gerät. Klose beleuchtet, wie durch Wissen, Respekt und Schutzmaßnahmen diese Balance wiederhergestellt werden kann, ohne die Wildtiere zu schädigen.

»Im Reich der Bären. Die gelassenen Gebieter des Waldes« ist nicht nur eine Hommage an die majestätischen Säugetiere. Kloses Buch ist auch ein leidenschaftlicher Appell für das Verständnis von Biodiversität und für die ökologische Bedeutung der Wälder und ihrer Bewohner. Mit Einblicken in das Ökosystem Wald, von der kleinsten Ameise bis zum mächtigen Braunbären, unterstreicht Klose die Bedeutung jedes Elements in diesem komplexen Lebensnetz.



Fotografien und Kloses persönliche Erlebnisse ergänzen das Sachbuch und ermöglichen einen einzigartigen Blick auf die sanften Giganten des Waldes. Eine unverzichtbare Lektüre für alle Naturbegeisterten, Umweltschützer und jene, die mehr über die geheimnisvolle Welt der Bären erfahren möchten.



Im Anschluss an die Lesung gibt es ein Podiumsgespräch, unter anderem mit Prof. Dr. Klaus Hackländer, Wildtierbiologe und Vorstand der Deutschen Wildtier Stiftung und Malte Siegert, 1. Vorsitzender des NABU Hamburg.



Dienstag, 11. November 2025

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Ort: Botschaft der Wildtiere, Lucy-Borchardt-Straße 2, 20457 Hamburg

Eintritt: 8 Euro, erm. 5 Euro.



Hier Karten online kaufen.

