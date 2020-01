Wilde städtische Nachbarn in Ton und Bild – Vortrag am Tag des Eichhörnchens

Vortrag am 21.1.2020 um 18 Uhr in der NABU-Geschäftsstelle

Der NABU Hamburg lädt am 21.1., 18 Uhr zu einem Vortrag über das Leben der Eichhörnchen in der Stadt ein. Der Eintritt ist frei.

Der 21.1. ist weltweit der „Tag des Eichhörnchens“ – ein gutes Datum, um in Hamburg auf unsere städtischen Mitbewohner aufmerksam zu machen. Eichhörnchen sind ein Beispiel für Wildtiere, die sich urbane Nischen suchen und ihr Leben der Stadt anpassen.

Der Vortrag zeigt Vorteile städtischer Wildtiere im Vergleich zu ihren ländlichen Vorfahren, weist aber auch auf neue Gefahren hin, zeigt, wie Menschen in Gärten, auf Balkonen, an Fenstern und anderweitig helfen können und was Planer neuer Stadtteile auch noch besser machen könnten.

Referenten sind



- Birte Alber und Carsten Cording, die zwei Bücher zum Thema veröffentlicht haben. „Das Eichhörnchenbuch” (2011) und „Eichhörnchen entdecken!” (2013) füllten damals eine Lücke in den Bücherregalen – populärwissenschaftliche Bücher über Eichhörnchen gab es zu dem Zeitpunkt nicht.

- Artur Fischer-Meny – der Journalist entdeckte eher zufällig Eichhörnchen im Portugiesenviertel und unterstützt sie seit 2014 zusammen mit Nachbarn im Projekt „Großstadt-Eichhörnchen“. Dabei geht es weniger ums Füttern, sondern ums Vernetzen von Behörden und Initiativen, aber auch um Öffentlichkeitsarbeit für die wilden Nachbarn.





