Dezember-Termine

Bitte klicken Sie für Ihre Anmeldung auf den jeweiligen Anmeldelink.

Moorschutz, aktiv werden für die StadtNatur und die Vogelbeobachtung stehen im Dezember im Mittelpunkt.

Wichtige Hinweise:



Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung eine Bestätigung per Email. Diese Mail kommt mit einer Verzögerung von bis zu einer Stunde nach Ihrer Anmeldung in Ihrem Mailpostfach an. Bitte haben Sie also etwas Geduld und melden Sie sich nicht mehrfach für ein und dieselbe Veranstaltung an.



Melden Sie sich bitte mindestens 24 Stunden vor der Veranstaltung an, damit unsere NABU-Leiter*innen rechtzeitig die Teilnehmeranzahl kennen.



Sollten Sie trotz Ihrer Anmeldung doch nicht an der NABU-Veranstaltung teilnehmen können, melden Sie sich bitte ab per Email an veranstaltung@NABU-Hamburg.de. So geben Sie anderen Interessierten die Möglichkeit zur Teilnahme, da die Plätze begrenzt sind. Danke!

Samstag, 3.12., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag am Raakmoorgraben in Langenhorn

Pflegeeinsatz / Packen Sie mit an für Hamburgs Bäche! Gemeinsam schaffen wir natürliche Lebensräume für viele Bachbewohner. Jede helfende Hand ist willkommen! / Matthias Harder (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Wird kurz vor dem Aktionstag per E-Mail bekannt gegeben. / Max. 30 Teilnehmer*innen / Bitte bringen Sie wetterfeste Kleidung und Verpflegung mit. / Kinder dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=926&id=340



Samstag, 3.12., 15:00 Uhr: Marokkos Süden

Bildervortrag. Referent: Dr. Johannes Klemenz. Ort: NABU-Geschäftsstelle, Klaus-Groth-Str. 21. Beginn um 15 Uhr mit Kaffeetrinken, danach folgt der Vortrag.

Seltene Vögel, malerische Gebirgs- und Wüstenlandschaften, exotische Dörfer. Dr. Johannes Klemenz zeigt Bilder von einer Reise in ein faszinierendes Land im Norden Afrikas.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=1080&id=612



Sonntag, 4.12., 10:30 Uhr: Die Vogelwelt im Winter am Öjendorfer See

Vogelkundliche Führung / Anika Bauck, Winfried Schmid, Hartmut Ma / Treffpunkt: NABU-Hütte im Norden des Öjendorfer Sees beim Parkplatz Bruhnrögenredder.

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Buslinie 263 bis Gleiwitzer Bogen. 10 Minuten Fußweg zum Treffpunkt. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen. Bitte keine Hunde.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=927&id=453



Mittwoch, 7.12.: Von Rissen nach Sülldorf

Wanderung, 11 km. Schöns Park, Fischteiche, Schnaakenmoor, Feldweg 91, Sülldorfer Feldmark. Evtl. unterwegs Gelegenheit zum Aufwärmen. Hbf S1 9:18 Uhr bis Rissen (an 9:54 Uhr). Treffen auf der Brücke in Fahrtrichtung Wedel. HVV Hamburg AB. Ernst Schaumann

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=1081&id=613



Mittwoch, 7.12., 11:00 Uhr: Gänse und andere Wintergäste in der Wedeler Marsch

Vogelkundliche Führung / Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treff: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Kosten: 6 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 15 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=1085&id=617



Samstag, 10.12., 10:00 Uhr: MOOR-Aktionstag im Nincoper Moor

Pflegeeinsatz für mehr Moor in Hamburg / Jede helfende Hand ist willkommen. / NABU Hamburg / Der Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekannt gegeben. Anmeldung erforderlich bis 8. Dezember 14 Uhr / Max. 30 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=928&id=413



Samstag, 10.12., 14:00 Uhr: Kritische Waldführung im Klövensteen

Naturkundliche Führung / Thema: der klimaresistente Wald. / Jens Sturm (NABU-Fachgruppe Wald) / Treff: Alter Feuerlöschteich, Teichweg / Max. 20 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=1086&id=616



Dienstag, 13.12., 18:00 Uhr: Thema beim NABU - Entwicklung von Wiesenbiotopen

Einblick und die Praxis der Entwicklung und Renaturierung von Wiesenbiotopen in Hamburg / Dr. Katharina Schmidt - Referentin für StadtNatur / Ihre Zugangsdaten für die Online-Veranstaltung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung / Max. 100 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=1111&id=640



Samstag, 17.12., 10:00 Uhr: Welche Vögel sind im Winter an der Wandse?

Vogelkundliche Führung / NABU Fachgruppe Ornithlogie und NABU Wan / Treffpunkt: Sonnenweg NABU-Infotafel, nähe der Straße Wichelwisch / Spende erbeten. / Max. 12 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen. Keine Hunde.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=929&id=450



Sonntag, 18.12., 10:30 Uhr: Die Vogelwelt im Winter am Öjendorfer See

Vogelkundliche Führung / Anika Bauck, Winfried Schmid, Hartmut Ma / Treffpunkt: NABU-Hütte im Norden des Öjendorfer Sees beim Parkplatz Bruhnrögenredder.

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Buslinie 263 bis Gleiwitzer Bogen. 10 Minuten Fußweg zum Treffpunkt. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen. Bitte keine Hunde.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=930&id=453





Weitere Termine in Hamburg