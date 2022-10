November-Termine

Bitte klicken Sie für Ihre Anmeldung auf den jeweiligen Anmeldelink.

Hier finden Sie alle anmeldepflichtigen Termine des NABU Hamburg im November. Freuen Sie sich auf schöne Herbstführungen oder packen Sie bei unseren Aktionstagen mit an!

Wichtige Hinweise:



Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung eine Bestätigung per Email. Diese Mail kommt mit einer Verzögerung von bis zu einer Stunde nach Ihrer Anmeldung in Ihrem Mailpostfach an. Bitte haben Sie also etwas Geduld und melden Sie sich nicht mehrfach für ein und dieselbe Veranstaltung an.



Melden Sie sich bitte mindestens 24 Stunden vor der Veranstaltung an, damit unsere NABU-Leiter*innen rechtzeitig die Teilnehmeranzahl kennen.



Sollten Sie trotz Ihrer Anmeldung doch nicht an der NABU-Veranstaltung teilnehmen können, melden Sie sich bitte ab per Email an veranstaltung@NABU-Hamburg.de. So geben Sie anderen Interessierten die Möglichkeit zur Teilnahme, da die Plätze begrenzt sind. Danke!

Donnerstag, 3.11., 11:00 Uhr: Gänse und andere Wintergäste in der Wedeler Marsch

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln. / Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Kosten: 6 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 15 Teilnehmer*innen / Ferngläser können ausgeliehen werden.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=910&id=384



Donnerstag, 3.11.: Wanderung auf dem Öjendorfer Friedhof und um den Öjendorfer See

Wanderung, 10 km. U2 Hbf. Nord 9:14 – 9:27 bis Billstedt, weiter mit Bus 461, 9:36 – 9:44 bis Feierhallen. Treff: 9:45 Uhr. Karin Stehnck und Merve Böttger

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=1073&id=605



Freitag, 4.11.: Wanderung am Elbufer von Blankenese bis Wittenberge

Wanderung, 8 km. Abfahrt Hbf. HH um 9:28 S1-Blankenese an Blankenese 9:55, Treff: 10:10 am Ausgang Bahnhof Blankenese. Wir wandern auf dem Elbuferweg durch das Treppenviertel von Blankenese, Falkensteiner Ufer weiter bis Wittenberge. Rückfahrt mit dem Bus 189 Schulauer Weg. Anke Wagner

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=1074&id=606



Samstag, 5.11.: Natur mit Kultur

Wanderung, 14 km. Vogelstimmen im Winter. Besichtigung Bossard-Tempel (Eintritt 8 €). Rundwanderung Seeve - Asendorfer Feldmark - Bredbachniederung. S3 Hbf 8:38 bis Harburg Bf. (an 8:52), dort Treff Busplatz Bereich C, weiter 9:06 Bus 4148 bis Jesteburg, Seevebrücke (an 9:52). HVV-Ring C. Siegfried Heer

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=1075&id=607

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=1075&id=607



Samstag, 5.11., 10:00 Uhr: Biotoppflegemaßnahmen an der Wandse und Berner Au

Pflegeeinsatz am größten Nebenfluss östlich der Alster und seiner Zuflüsse / Ab 12 Jahre. Bitte an wetterfeste Arbeitskleidung denken. Für die Materialplanung anmelden. / NABU Wandsbek / Treffpunkt wird nach Anmeldung per Mail bekannt gegeben / Max. 30 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=911&id=347



Samstag, 5.11., 13:00 Uhr: Entdeckungstour durch den Jenischpark

Naturkundliche Führung / Wir erkunden die verschiedenen Lebensräume im Jenischpark / Mathis Koose (NABU-Naturführer) / Treffpunkt: Vor dem Jenisch Haus, Baron-Voght-Straße 50 / Max. 12 Teilnehmer*innen / Entfällt bei Dauerregen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=912&id=365



Samstag, 5.11., 14:00 Uhr: Der Herbst im Moorgürtel

Naturkundliche Führung / Wir informieren über das Naturschutzgebiet, seine Entstehung,

seine Schätze und die notwendige Pflege. / NABU Süd / Treffpunkt: Ausgang S-Bahnstation Neugraben am P+R-Parkhaus / Die Führung ist kostenlos, Spenden sind willkommen / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=913&id=353



Samstag, 5.11., 15:00 Uhr: Cuba

Bildervortrag. Referenten: Christine Laub und Hans Riesch. Ort: NABU-Geschäftsstelle, Klaus-Groth-Str. 21. Beginn um 15 Uhr mit Kaffeetrinken, danach folgt der Vortrag.

Unsere 4-wöchige Rundreise im Mietwagen im Februar/März 2019 umfasste praktisch die gesamte Insel mit Ausnahme der äußersten Westspitze von Cuba. Weil der Schutz der Naturräume ein Teil des politischen Systems ist - welches andererseits zu vielen Anachronismen geführt hat - ist die Insel bis jetzt eines der wenigen Naturparadiese der Erde geblieben.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=1076&id=608



Sonntag, 6.11., 10:30 Uhr: Gefiederte Wintergäste und Durchzügler am Öjendorfer See

Vogelkundliche Führung / Anika Bauck, Winfried Schmid, Hartmut Ma / Treffpunkt: NABU-Hütte im Norden des Öjendorfer Sees beim Parkplatz Bruhnrögenredder.

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Buslinie 263 bis Gleiwitzer Bogen. 10 Minuten Fußweg zum Treffpunkt. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen. Bitte keine Hunde.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=914&id=385



Dienstag, 8.11., 18:00 Uhr: Auf der Suche nach dem Kleinen Frostspanner im Hamburger Stadtpark

Eine Insektenführung im November! / Claus-Peter Troch u. Kirsten Hempelmann / Treffpunkt: Vor der Postfiliale Grasweg 32 (Nähe Winterhuder Marktplatz). / Max. 20 Teilnehmer*innen / Fernglas u. Lupe mitbringen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=915&id=354



Samstag, 12.11., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag an der Wedeler Au

Pflegeeinsatz / Packen Sie mit an für Hamburgs Bäche! Gemeinsam schaffen wir natürliche Lebensräume für viele Bachbewohner. Jede helfende Hand ist willkommen! / Matthias Harder (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Wird kurz vor dem Aktionstag per E-Mail bekannt gegeben / Max. 30 Teilnehmer*innen / Bitte bringen Sie wetterfeste Kleidung und Verpflegung mit. / Kinder dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=916&id=343



Samstag, 12.11.: Herbststimmung in den Elbparks zwischen Flottbek und Blankenese

Wanderung, 9 km. Jenischpark, Wesselhoeftpark, Elbe, Hirschpark, Baurs Park, Hessepark. Möglichkeit zur Endeinkehr. Hbf S1 9.18 bis Klein-Flottbek (an 9.40). Ausgang Jürgensallee. Fußweg 10 min über Baron-Voght-Str. bis Marxsenweg/Hochrad. Treffen am Eingang zum Jenischpark („Weiße Mauer“) 10 Uhr. HVV Hamburg AB. Ernst Schaumann

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=1077&id=609



Freitag, 18.11., 10:00 Uhr: Arbeitseinsatz und Unterweisung (Motorsäge und Freischneider)

Arbeitseinsatz auf NABU-Flächen für Motorsäge und ggf. Freischneider / Die jährlich erforderliche Unterweisung an der Motorsäge ist auch in der Elbtalaue möglich / NABU Hamburg / Treffpunkt: NABU-Schuppen Brünkendorf / Kosten: keine / Max. 8 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=917&id=447



Freitag, 18.11., 19:00 Uhr: Kranich - Lebensweise im Jahresablauf

Bildervortrag / Hanni u. Jörg Raasch / Ort: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Kosten: 6 €, Kinder & Jugendliche 3 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 20 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=918&id=406



Samstag, 19.11., 10:00 Uhr: Biotoppflegemaßnahmen an der Wandse und Berner Au

Pflegeeinsatz am größten Nebenfluss östlich der Alster und seiner Zuflüsse / Ab 12 Jahre. Bitte an wetterfeste Arbeitskleidung denken. Für die Materialplanung anmelden. / NABU Wandsbek / Treffpunkt wird nach Anmeldung per Mail bekannt gegeben / Max. 30 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=919&id=347



Samstag, 19.11., 10:00 Uhr: MOOR-Aktionstag im Rothsteinsmoor

Pflegeeinsatz für mehr Moor in Hamburg / Jede helfende Hand ist willkommen. / NABU Hamburg / Treffpunkt: Tor am Buswendeplatz Krohnstiegtunnel / Max. 25 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=920&id=415



Samstag, 19.11., 15:00 Uhr: Nordische Gänse an der Alten Süderelbe

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von nordischen Gänsen in einem der wichtigsten Gänserastgebiete Hamburgs / NABU Süd / Treffpunkt: Parkplatz Airbus-Aussichtsplattform, Nesstor 1, Neßdeich.

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Bus 150, Haltestelle Westerweiden / Die Führung ist kostenlos, Spenden sind willkommen / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=921&id=425



Sonntag, 20.11., 9:00 Uhr: Pflanzen und Tiere an der Wandse

Naturkundliche Führung / Informationen zu Aktivitäten des NABU Wandsbek / NABU Wandsbek / Treffpunkt: Nordmarkstraße Wandsebrücke (Infotafel) / Spende erbeten. / Max. 10 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen. Keine Hunde.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=922&id=427



Sonntag, 20.11., 10:30 Uhr: Gefiederte Wintergäste und Durchzügler am Öjendorfer See

Vogelkundliche Führung / Anika Bauck, Winfried Schmid, Hartmut Ma / Treffpunkt: NABU-Hütte im Norden des Öjendorfer Sees beim Parkplatz Bruhnrögenredder.

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Buslinie 263 bis Gleiwitzer Bogen. 10 Minuten Fußweg zum Treffpunkt. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen. Bitte keine Hunde.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=923&id=385



Donnerstag, 24.11., 11:00 Uhr: Gänse und andere Wintergäste in der Wedeler Marsch

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln. / Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Kosten: 6 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 15 Teilnehmer*innen / Ferngläser können ausgeliehen werden.

Bitte direkt anmelden bei Marco Sommerfeld, sommerfeld@NABU-Hamburg.de



Donnerstag, 24.11.: Wanderung entlang der Oberalster

Wanderung entlang der Oberalster und durch den Wohldorfer Wald von Kaihude nach Ohlstedt, 13 km. U1 Hbf Süd 8.41 bis Ochsenzoll. Weiter mit Bus 7550 um 9.25 bis Kaihude/Heidkrug. Dort Treff um 9.50. Hamburg AB. Ingeborg Schuhart

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=1078&id=610



Freitag, 25.11.: StadtNatur-Tagung

Auf der Tagung werden aktuelle Themen und Projekte der StadtNatur vorgestellt und diskutiert. Die StadtNatur-Tagung wird vom NABU Hamburg in Kooperation mit der Hafencity Universität (HCU) veranstaltet. Sie richtet sich an NABU-Aktive, interessierte Bürger*innen, Behördenvertreter*innen, Politiker*innen sowie Beschäftigte aus einschlägigen Berufsfeldern wie z.B. Stadt- und Landschaftsplanung oder Garten- und Landschaftsbau. Die Tagung wird digital stattfinden. / NABU Hamburg / Max. 500 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=924&id=442



Samstag, 26.11., 10:00 Uhr: MOOR-Aktionstag im Schnaakenmoor

Pflegeeinsatz für mehr Moor in Hamburg / Jede helfende Hand ist willkommen. / NABU Hamburg in Kooperation mit der Gese / Der Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekannt gegeben. Anmeldung erforderlich bis 24. November 14 Uhr / Max. 30 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=925&id=416



Sonntag, 27.11. (1. Advent), 10:00 Uhr: Gottesdienst in der Sinstorfer Kirche, der ältesten Kirche Hamburgs

Gottesdienst in der Sinstorfer Kirche, der ältesten Kirche Hamburgs. Danach wandern wir entlang der Engelbek zum Harburger Stadtpark und Außenmühlenteich mit Wasservögeln, 7 km. Durch den Alten Friedhof gelangen wir zum kleinen Weihnachtsmarkt, der vor der malerischen Kulisse des barocken Harburger Rathauses von 1889 aufgebaut ist.S3 Hbf 8:28 bis Harburg Bf. (an 8:42, dort Treff Busplatz Bereich B, weiter 8:58 mit Bus 14 zum Sinstorfer Kirchweg (an 9:08). Siegfried Heer, Ernst Schaumann

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=1079&id=611



Weitere Termine in Hamburg