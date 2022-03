Unsere Termine im April 2022

Im April erwacht die Natur zu neuem Leben. Der NABU veranstaltet in diesem Monat das beliebte Kiebitzfest und bietet unter anderem Führungen an zur Vogelwelt, zu Amphibien und in Naturschutzgebieten.

Wichtige Hinweise:



Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung eine Bestätigung per Email. Diese Mail kommt mit einer Verzögerung von bis zu einer Stunde nach Ihrer Anmeldung in Ihrem Mailpostfach an. Bitte haben Sie also etwas Geduld und melden Sie sich nicht mehrfach für ein und dieselbe Veranstaltung an.



Melden Sie sich bitte mindestens 24 Stunden vor der Veranstaltung an, damit unsere NABU-Leiter*innen rechtzeitig die Teilnehmeranzahl kennen.



Sollten Sie trotz Ihrer Anmeldung doch nicht an der NABU-Veranstaltung teilnehmen können, melden Sie sich bitte ab per Email an veranstaltung@NABU-Hamburg.de. So geben Sie anderen Interessierten die Möglichkeit zur Teilnahme, da die Plätze begrenzt sind. Danke!

Freitag, 1.4., 17:00 Uhr: Einführung in das Redaktionssystem der NABU-Website

Fortbildung für Online-Redakteure der NABU-Gruppen und solche, die es werden wollen / Thomas Dröse u. Ilka Bodmann (NABU Hambug)

Ort: NABU-Geschäftsstelle oder digital per Zoom. Bitte eigenen Laptop oder PC nutzen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=666&id=363



Fr.-So., 1.-3.4., 17:00 Uhr: NAJU Fortbildung: Naturgeburtstags-Teamer*innen

Leiten von Naturgeburtstagen. Eine Gruppe von Kindern anleiten um ihnen auf spielerische Art und Weise unsere Natur und Umwelt näherzubringen. NAJU Hamburg. Ort: NABU Hamburg Geschäftsstelle, Klaus-Groth-Str. 21. Kosten: 50 € (Mitglieder: 40 €). Für Interessierte ab 18 Jahren. Ohne Übernachtung. Anmeldung auf www.naju-hamburg.de



Freitag, 1.4., 18:15 Uhr: Was singt denn da? Bramfelder See

Vogelkundliche Führung / Graureiherkolonie, Wasservögel und Vögel des Friedhofs / NABU Bramfeld/Ohlsdorf/Barmbek / Treffpunkt: Seeufer nahe HVV-Busstopp 177/270 Bramfeld See (Endhaltestelle) / Spende erbeten / Max. 20 Teilnehmer*innen / Dauer 1,5-2 Std.; Fernglas mitbringen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=667&id=470



Samstag, 2.4., 09:00 Uhr: Was singt denn da? Hauptfriedhof Altona

Vogelkundliche Führung / Solms Tente / Treff: Haupteingang Stadionstraße / Max. 10 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=668&id=474



Samstag, 2.4., 09:00 Uhr: Was singt denn da? Rothsteinsmoor

Vogelkundliche Führung / Susanne Goetzke, Petra Urban (NABU-Natur / Treffpunkt: Tor am Buswendeplatz Krohnstiegtunnel / Max. 12 Teilnehmer*innen / Festes Schuhwerk erforderlich.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=669&id=483



Samstag, 2.4., 09:30 Uhr: Entkusseln im Stellmoorer Tunneltal/Höltigbaum

Pflegeeinsatz / Entfernen von Junggehölz zur Erhaltung der halboffenen Landschaft mit ihrer Flora und Fauna / NABU Rahlstedt / Treff: Haus der Wilden Weiden, Innenhof, Eichberg 63 / Max. 30 Teilnehmer*innen / Robuste Kleidung und Handschuhe erforderlich, Werkzeug wird gestellt. / Bei Dauerregen fällt die Veranstaltung aus.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=670&id=366



Samstag, 2.4., 15:00 Uhr: Vogel- und Naturbeobachtung auf Wilhelmsburg/Georgswerder

Vogel-/Naturkundliche Führung / Von den alten Ziegeleiteichen am Fuße des Energieberges

zum Naturschutzgebiet Rhee und zur neu entstehenden Auenlandschaft Norderelbe. / NABU Süd / Treffpunkt: Bushaltestelle Niedergeorgswerder Deich (Süd)", Bus 154 / Die Führung ist kostenlos, Spenden sind willkommen / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen."

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=671&id=451



Sonntag, 3.4., 08:00 Uhr: Was singt denn da? Planten un Blomen

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von heimischen Sing- und Gastvögeln / Thomas Schmidt (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Eingang Fernsehturm / Max. 10 Teilnehmer*innen / Autor von Was piept und fliegt in Hamburg".

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=672&id=481



Sonntag, 3.4., 17:00 Uhr: Was singt denn da? Im NSG Moorgürtel

Vogelkundliche Führung / Gemeinsam entdecken wir heimische Vögel. / NABU Süd / Treffpunkt: Nordseite S-Bhf. Neugraben, Ecke Ackerweg/Am Johannisland / Max. 20 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=673&id=476



Sonntag, 3.4., 09:00 Uhr: Was singt denn da? Wandse

Vogelkundliche Führung / NABU Wandsbek / Treffpunkt: NABU-Infotafel Wandse-Brücke Nordmarkstraße.

Fernglas mitbringen. Bitte keine Hunde. Max. 12 Teilnehmer*innen. Spende erbeten.

Anmeldung unter: wandsbek@NABU-Hamburg.de



Sonntag, 3.4., 10:00 Uhr: Großensee-Mönchteich

Naturkundliche Wanderung, 12 km. Rundwanderung / Reisen & Wandern / RB81 Hbf. 9:11 bis Rahlstedt, hinten einsteigen, weiter Bus 364 um 9:34 bis Großensee, Hamburger Straße Treff: 10:00, Ring ABC / Kostenfrei / Max. 15 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=962&id=514



Montag, 4.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Eilbektal

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von heimischen Sing- und Gastvögeln (mit Glück kann der Eisvogel gesichtet werden!) / Sonja Oppelt (NABU Stadtmitte) / Treffpunkt: vor dem S-Bhf. Friedrichsberg / Spende sehr willkommen / Max. 12 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen; Keine Hunde. / Entfällt bei Dauerregen. Bei dieser Führung gilt die 2G-Regel.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=674&id=472



Dienstag, 5.4., 18:00 Uhr: Online-Vortrag: Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Vortragsreihe im Rahmen des Projekts NAJU Klima-Coaches" / NAJU Hamburg / Der Termin findet digital über Zoom statt / Kostenlos / Max. 100 Teilnehmer*innen / Weitere Infos https://www.naju-hh.de/jugend/klima-coaches/. Für alle Altersgruppen."

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=675&id=457



Mittwoch, 6.4., 11:00 Uhr: Kiebitz, Feldlerche u. Co. in der Wedeler Marsch

Vogelkundliche Führung / Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Kosten: 6 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 15 Teilnehmer*innen / Ferngläser können ausgeliehen werden.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=676&id=404



Donnerstag, 7.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Höltigbaum

Vogelkundliche Führung (ca. 6 km). Beobachtung von Brut- und Gastvögeln. / Sabine Jortzik u. Monika Ohm (NABU Rahlstedt) / Treffpunkt: Haus der Wilden Weiden, Eichberg 63

Spende erbeten. / Max. 10 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen. Keine Hunde.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=943&id=502



Freitag, 8.4., 17:30 Uhr: Naturschutzgebiet und Ausgleichsflächen

Naturkundliche Führung / Führung durch die Ausgleichsflächen am Neubaugebiet Vogelkamp (Neugraben) und das Naturschutzgebiet Moorgürtel. Der Fokus liegt auf d. Schutzmaßnahmen und Möglichkeiten zum Erhalt der Biodiversität am Beispiel des Rebhuhns / NABU Süd / Treffpunkt: Ecke Am Moorgürtel" und "Lichtnelkenweg" / Die Führung ist kostenlos, Spenden sind willkommen / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen."

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=677&id=424



Freitag, 8.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Ohlsdorfer Friedhof

Vogelkundliche Führung / Thomas Schmidt (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Friedhof Haupteingang / Max. 10 Teilnehmer*innen / Autor von Was piept und fliegt in Hamburg"."

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=678&id=478



Freitag, 8.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Öjendorfer Park/See/Friedhof

Vogelkundliche Führung / NABU Fachgruppe Ornithologie u. NABU-Gruppe Öjendorf / Treffpunkt: NABU-Hütte, Nordseite Öjendorfer See beim Parkplatz Bruhnrögenredder.

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Buslinie 263 bis Gleiwitzer Bogen. 10 Minuten Fußweg zum Treffpunkt. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen. Keine Hunde.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=679&id=479



Freitag, 8.4., 18:15 Uhr: Was singt denn da? Bramfelder See

Vogelkundliche Führung / Graureiherkolonie, Wasservögel und Vögel des Friedhofs / NABU Bramfeld/Ohlsdorf/Barmbek / Treffpunkt: Seeufer nahe HVV-Busstopp 177/270 Bramfeld See (Endhaltestelle) / Spende erbeten / Max. 20 Teilnehmer*innen / Dauer 1,5-2 Std.; Fernglas mitbringen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=680&id=470



Freitag, 8.4., 19:00 Uhr: Seeadler und Seeadlerschutz in Schleswig-Holstein

Bildervortrag / Günter Kalin (Projektgruppe Seeadlerschu / Treffpunkt: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Kosten: 6 €, Kinder & Jugendliche 3 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 20 Teilnehmer*innen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=681&id=434



Samstag, 9.4., 09:00 Uhr: Was singt denn da? Hauptfriedhof Altona

Vogelkundliche Führung / Solms Tente / Treff: Haupteingang Stadionstraße / Max. 10 Teilnehmer*innen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=682&id=474

Mitgliederversammlung am 9. April

Biodiversität unter Druck Im öffentlichen Teil seiner Mitgliederversammlung lädt der NABU Hamburg am 9. April 2022 ab 10 Uhr zur Online-Diskussion rund um die Biodiversitätskrise ein. Mit: Prof. Dr. Matthias Glaubrecht, Jörg-Andreas Krüger und Malte Siegert. Mehr → Mitgliederversammlung des NABU Hamburg Die Jahreshauptversammlung 2022 des NABU Hamburg findet am Samstag, 9. April ab 10:00 Uhr als Videokonferenz statt. Nach einem öffentlichen Teil mit dem Schwerpunkt Biodiversität geht es ab 12:30 Uhr mit dem verbandsinternen Teil weiter. Mehr →

Samstag, 9.4., 10:00 Uhr: Vogelkunde 3.0: Vogelgesänge und -rufe, äußeres Erscheinungsbild

Fortbildung für NABU-Naturführer*innen, Umweltbildungs-Teamer*innen, Gruppenleiter*innen und ornithologisch Interessierte, die die häufigsten Arten kennen. Bestimmungsübungen anhand äußerer Merkmale, Unterscheidung von sog. Zwillingsarten, Gesänge und Rufe. Krzysztof Wesolowski u. Stefanie Zimmer (NABU Hamburg). Treffpunkt: BrookHus. Kostenlos für NABU/NAJU-Aktive, sonst 15 €. Fernglas mitbringen. Anmeldung bis spätestens 01.04. unter naturerleben@nabu-hamburg.de



Samstag, 9.4., 13:00 Uhr: Entdeckungstour durch den Jenischpark

Naturkundliche Führung / Wir erkunden die verschiedenen Lebensräume im Jenischpark / Mathis Koose (NABU-Naturführer) / Treffpunkt: Vor dem Jenisch Haus, Baron-Voght-Straße 50 / Max. 12 Teilnehmer*innen / Entfällt bei Dauerregen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=683&id=365



Samstag, 9.4., 20:30 Uhr: Amphibienführung am Vahrendorfer Stadtweg"

Amphibienführung / Abendliche Erkundung von Gewässern und dem Amphibienleitsystems / NABU Süd / Treffpunkt: Bushaltestelle Appelbütteler Weg Bus 340, 4200, 4210 / Die Führung ist kostenlos, Spenden sind willkommen / Max. 20 Teilnehmer*innen / Wasserdichtes Schuhwerk notwendig. / Taschenlampe empfohlen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=684&id=335



Sonntag, 10.4., 09:00 Uhr: Was singt denn da? Wandsbek

Vogelkundliche Führung / NABU Wandsbek / Treffpunkt Südende Kupferteich, Stauwehr Kupferdamm / Spende erbeten / Max. 12 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen. Keine Hunde

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=685&id=485



Sonntag, 10.4., 10:00 Uhr: Was blüht denn da am Wegesrand?

Botanische Führung / NABU Langenhorn/Fuhlsbüttel / Treffpunkt: Hohe Liedt/Brücke über Raakmoorgraben / Max. 12 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=686&id=460



Sonntag, 10.4., 11:30 Uhr: Sonntagsspaziergang unter Bäumen

Naturkundliche Führung / Eiche, Buche, Birke und Erle – was man sieht und was man nicht sieht / Sabine Markuske (NABU-Naturführerin) / Treffpunkt: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Kosten: 6 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 10 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=687&id=435



Sonntag, 10.4., 11:00 Uhr: Tag der offenen Tür im NABU-Naturgarten

Thema: Frühling im Garten. Besichtigung; Beratung; Pflanzenmarkt. NABU Bramfeld/Ohlsdorf/Barmbek. Ort: NABU-Naturgarten, Bebelallee nahe Deelböge (U Lattenkamp). Einlass gemäß geltender Coronaverordnung.



Montag, 11.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Kirchwerder Wiesen

Vogelkundliche Führung / Schwerpunkt ist die feldornithologische Beobachtung. Es werden Hinweise zu Fauna und Flora gegeben / Lutz-W. Pieper / Treffpunkt: Busstop Fersenweg Linie 223 / Max. 12 Teilnehmer*innen / Entfällt bei Regen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=688&id=477



Montag, 11.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Grünzug Altona

Vogelkundliche Führung. Karen Mielke-Sommerburg und Team / Treffpunkt: Wohlerspark, Eingang Norderreihe/ Thadenstraße.

Spende erbeten. / Max. 10 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=952&id=505



Dienstag, 12.4., 17:30 Uhr: Was singt denn da? Raakmoor

Vogelkundliche Führung / Joachim Horstkotte (NABU Hamburg) / Treffpunkt: U-Bhf. Langenhorn-Nord/Immenhöven / Max. 12 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=689&id=482



Mittwoch, 13.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Jenischpark

Vogelkundliche Führung. Karen Mielke-Sommerburg und Team / Treffpunkt: Jenischpark, Eingang Hochrad bei der weißen Mauer.

Spende erbeten. / Max. 10 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=949&id=504



Mittwoch, 13.4., 10:30 Uhr: Frühling auf Höltigbaum

Naturk. Rundwanderung, 10 km, langsames Tempo. Stellmoorer Tunneltal und Höltigbaum / Reisen & Wandern / RB81 Hbf. 9:41, hinten einsteigen, bis Rahlstedt, weiter 10:06 mit Bus 462 bis Rahlstedter Grenzweg, Bushaltestelle NSG Höltigbaum (an 10:13 ) Treff: 10:30 Haus der Wilden Weiden, Eichberg 63. / Kostenfrei / Max. 15 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=963&id=515



Donnerstag, 14.4., 10:56 Uhr: Zum Karlstein in den Harburger Bergen

Naturkundliche Wanderung, 12 km. / Reisen & Wandern / S31 Hbf. 10:42 bis Harburg (an 10:56, Treff auf dem Bahnsteig, weiter Bus 4210 Bereich C, 11:09 bis Sottorf, Spritzenhaus. / Kostenfrei / Max. 15 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=964&id=516



Freitag, 15.4., 10:30 Uhr: Wulksfelder Runde, Diekbek, Hexenberg

Naturkundliche Wanderung, 9 km. Abkürzung möglich. / Reisen & Wandern / U1 Hbf. 9:37 bis Ohlstedt, weiter 10:20 mit Bus 276 bis Lohe in Duvenstedt, Treff: 10:30 Kreisverkehr (Rio Grande). / Kostenfrei / Max. 15 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=965&id=517



Samstag, 16.4., 09:00 Uhr: Was singt denn da? Hauptfriedhof Altona

Vogelkundliche Führung / Solms Tente / Treff: Haupteingang Stadionstraße / Max. 10 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=690&id=474



Samstag, 16.4., 17:00 Uhr: Was singt denn da? Wedeler Autal

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Jahresvögeln, skandinavischen Wintergästen und ersten Heimkehrern aus dem Süden / Jens Sturm (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Bahnhof Wedel, Ausgang zu den Bussen / Spende erbeten / Max. 12 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=691&id=449



Dienstag, 19.4., 18:30 Uhr: Was singt denn da? Ottenser Elbhang

Vogelkundliche Führung / Lars Andersen (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Eingang des Altonaer Rathauses (Nordseite) / Max. 15 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=692&id=466



Mittwoch, 20.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Stelmoorer Tunneltal

Vogelkundliche Führung (ca. 5 km). Beobachtung der örtlichen Vogelwelt mit Berücksichtigung der übrigen Flora und Fauna. / NABU-Gruppe Rahlstedt / Treffpunkt: HVV-Bushaltestelle 24` er, Saseler Str./Dassauweg.

Spende erbeten. / Max. 10 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=945&id=503



Mittwoch, 20.4., 9:41 Uhr: Der wilde Osten von Wilhelmsburg II

Naturkundliche Wanderung, 13 km. NSG Re, NSG Kreetsand, NSG Heuckenlock / Reisen & Wandern / Ab U-S-Bahn Berliner Tor mit Bus 154 um 9:21 bis Niedergeorgswerder Deich (Süd), an 9:41. Rückfahrt über S-Bahn Wilhelmsburg 16 Uhr. Hamburg AB / Kostenfrei / Max. 20 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=966&id=518



Freitag, 22.4., 17:30 Uhr: Was singt denn da? Harburger Stadtpark (Außenmühle)

Vogelkundliche Führung / Gemeinsam entdecken wir heimische Vögel. / NABU Süd / Treffpunkt: Bushaltestelle Freizeitbad MidSommerland", Bus 146 / Max. 20 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen."

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=693&id=473



Freitag, 22.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Ohlsdorfer Friedhof

Vogelkundliche Führung / Thomas Schmidt (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Friedhof Haupteingang / Max. 10 Teilnehmer*innen / Autor von "Was piept und fliegt in Hamburg".

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=694&id=478



Freitag, 22.4., 18:15 Uhr: Was singt denn da? Bramfelder See/Seebek/Appelhoffweiher

Vogelkundliche Führung / Graureiherkolonie, Wasservögel und Vögel der Kleingärten. Mit Erläuterungen zum Projekt Eisvogel / NABU Bramfeld/Ohlsdorf/Barmbek / Treffpunkt: Seeufer nahe HVV-Busstopp 177/270 Bramfeld See (Endhaltestelle) / Spende erbeten / Max. 20 Teilnehmer*innen / Dauer 1,5-2 Std.; Anmeldung erforderlich. Fernglas mitbringen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=695&id=471



Samstag, 23.4., 09:00 Uhr: Was singt denn da? Stadtpark Norderstedt

Vogelkundliche Führung. NABU-Gruppe Norderstedt / Treffpunkt: Haupteingang Stadtpark Norderstedt. Anfahrt: U1 bis Norderstedt Mitte, Bus 293/294 bis Stadtpark Norderstedt / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte keine Hunde mehr mitbringen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=940&id=501



Samstag, 23.4., 09:00 Uhr: Was singt denn da? Hauptfriedhof Altona

Vogelkundliche Führung / Solms Tente / Treff: Haupteingang Stadionstraße / Max. 10 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=696&id=474



Samstag, 23.4., 09:00 Uhr: Was singt denn da? Rothsteinsmoor

Vogelkundliche Führung / Susanne Goetzke, Petra Urban (NABU-Natur / Treffpunkt: Tor am Buswendeplatz Krohnstiegtunnel / Max. 12 Teilnehmer*innen / Festes Schuhwerk erforderlich.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=697&id=483



Samstag, 23.4., 09:00 Uhr: Was singt denn da? Wandsbek

Vogelkundliche Führung / NABU Fachgruppe Ornithlogie und NABU Wan / Treffpunkt: Infotafel am Sonnenweg nähe Wichelwisch / Spende erbeten / Max. 12 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen. Keine Hunde.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=698&id=485



Sonntag, 24.4., 10:00 Uhr: Kiebitzfest an der NABU Vogelstation in der Wedeler Marsch

Fest für die ganze Familie. Führungen zu den Wiesenvögeln und Gänsen. Erleben Sie die Vogelwelt der Wedeler Marsch auf den stündlichen Führungen. Spezielle Kinderführungen finden um 11 Uhr und 15 Uhr statt, außerdem erwartet die kleinen Naturforscher das Fuchs-Mobil mit spannenden Naturbeobachtungen, für das leibliche Wohl ist (voll ökologisch) gesorgt. Ort: NABU Vogelstation Wedeler Marsch. Eintritt frei.

NABU Vogelstation Wedeler Marsch Die NABU Vogelstation Wedeler Marsch bietet hervorragende Beobachtungsmöglichkeiten auf die heimische Vogelwelt. Hier erhalten Sie beste Einblicke auf seltene Vögel, ohne diese zu stören. Mehr →



Sonntag, 24.4., 08:00 Uhr: Was singt denn da? Planten un Blomen

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von heimischen Sing- und Gastvögeln / Thomas Schmidt (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Eingang Fernsehturm / Max. 10 Teilnehmer*innen / Autor von Was piept und fliegt in Hamburg".

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=699&id=481



Sonntag, 24.4., 08:30 Uhr: Was singt denn da? Osdorfer Feldmark

Vogelkundliche Führung / Beate Eisenhardt (NABU West) / Treffpunkt: Parkplatz Freibad Am Osdorfer Born / max. 10 Teilnehmer*innen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=700&id=480



Sonntag, 24.4., 09:00 Uhr: Was singt denn da? Wandsbek

Vogelkundliche Führung / NABU Wandsbek / Treffpunkt Südende Kupferteich, Stauwehr Kupferdamm / Spende erbeten / Max. 14 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen. Keine Hunde.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=701&id=485



Sonntag, 24.4., 10:00 Uhr: Was singt denn da? Wittmoor

Vogelkundliche Führung / NABU Alstertal / Treffpunkt: Ende Fiersbarg; Bus 276, danach ca. 20 Min. Fußweg bis Ende / Max. 15 Teilnehmer / Keine Hunde, entfällt bei Regen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=702&id=487



Sonntag, 24.4., 16:30 Uhr: Waldwanderung zum höchsten Gipfel Hamburgs

Naturkundliche Führung / Naturkundlicher Spaziergang zum Hasselbrack. Pflanzen, Tiere

und Landschaft rund um Hamburgs höchsten Gipfel / NABU Süd / Treffpunkt: Bushaltestelle Kehre Waldfrieden", Bus 240 / Die Führung ist kostenlos, Spenden sind willkommen / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen."

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=703&id=459



Montag, 25.4., 18:30 Uhr: Was singt denn da? Kirchwerder Wiesen

Vogelkundliche Führung / Schwerpunkt ist die feldornithologische Beobachtung. Es werden Hinweise zu Fauna und Flora gegeben / Lutz-W. Pieper / Treffpunkt: Busstop Fersenweg Linie 223 / Max. 12 Teilnehmer*innen / Entfällt bei Regen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=704&id=477



Montag, 25.04., 19:00 Uhr: Faszination Mauersegler von Helmut Joachim

Digitaler Vortrag!„Bei diesem Vortrag tauchen wir ein in die Welt einer außergewöhnlichen Vogelart“, erzählt Helmut Joachim. „Mit anschaulichen Bildern und Videos entführen wir die Gäste in den Lebensraum dieser fantastischen Segler.“ In dem Vortrag berichtet Joachim ebenfalls über die Not des Mauerseglers und das drohende Verschwinden seiner Art. Durch Gebäudesanierungen verliert der Mauersegler als heimlicher Untermieter derzeit viele Brutplätze. Als „Kunstfelsenbrüter“ ist der Mauersegler ein typischer Brutvogel der größeren Städte. Er ist ein geselliger Höhlenbrüter, der seine Brutplätze in alten Gebäuden, meist im Bereich der Dachtraufen, anlegt. Vor allem mehrstöckige Wohnblocks werden gern von ihm angenommen. In Hamburg steht die Art auf der Vorwarnliste der Roten Liste für bedrohte Tierarten und hat in den letzten Jahrzehnten einen leicht rückläufigen Bestandstrend.

Nach Anmeldung zum Vortrag erhalten Sie die Einwahldaten für den Zoom-Vortrag.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=959&id=511



Montag, 25.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Grünzug Altona

Vogelkundliche Führung. Karen Mielke-Sommerburg und Team / Treffpunkt: Wohlerspark, Eingang Norderreihe/ Thadenstraße.

Spende erbeten. / Max. 10 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=953&id=505



Montag, 25.4., 19:00 Uhr: Digitaler Vortrag beim NABU: Faszination Mauersegler - Luftikusse der Lüfte

Biologie, Verhalten und Schutz des heimlichen Untermieters / Helmut Joachim / Vortrag via Zoom.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=705&id=456



Dienstag, 26.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Raakmoor

Vogelkundliche Führung / Joachim Horstkotte (NABU Hamburg) / Treffpunkt: U-Bhf. Langenhorn-Nord/Immenhöven / Max. 12 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=706&id=482



Mittwoch, 27.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Jenischpark

Vogelkundliche Führung. Karen Mielke-Sommerburg und Team / Treffpunkt: Jenischpark, Eingang Hochrad bei der weißen Mauer.

Spende erbeten. / Max. 10 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=950&id=504



Mittwoch, 27.4., 11:00 Uhr: Kampfläufer, Löffelente u. Co. Brut- und Zugvögel in der Wedeler Marsch erleben

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln. / Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Kosten: 6 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 15 Teilnehmer*innen / Ferngläser können ausgeliehen werden.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=707&id=403



Donnerstag, 28.4., 17:00 Uhr: Der Baumlehrpfad im Hamburger Stadtpark

Naturkundliche Führung / Birte Segger (NABU-Naturführerin) / Treffpunkt: Sierichsches Forsthaus, Otto-Wels-Str. 3 / Spende erbeten / Max. 10 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=708&id=352



Donnerstag, 28.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Osdorfer Feldmark

Vogelkundliche Führung / Beate Eisenhardt (NABU West) / Treffpunkt: Parkplatz Freibad Am Osdorfer Born / max. 10 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=709&id=480



Donnerstag, 28.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Höltigbaum

Vogelkundliche Führung (ca. 6 km). Beobachtung von Brut- und Gastvögeln. / Sabine Jortzik u. Monika Ohm (NABU Rahlstedt) / Treffpunkt: Haus der Wilden Weiden, Eichberg 63.

Spende erbeten. / Max. 10 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen. Keine Hunde.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=944&id=502



Donnerstag, 28.4., 17:00 Uhr: NAJU Fortbildung: Essbare Stadt - Wildkräuter

Hamburgs wilde Küche. Wir wollen Wildkräuter genauer unter die Lupe nehmen, sammeln u. am Ende zubereiten und essen. NAJU Hamburg. Ort: Wilhelmsburger Inselpark. Kosten: 8 € (für NABU/NAJU-Aktive kostenlos). Anmeldung auf www.naju-hamburg.de.



Donnerstag, 28.4., 8:01 Uhr: Von Neritz über Grabau und durch das Nienwohlder Moor nach Nahe

Naturkundliche Wanderung, 16 km / Reisen & Wandern / U1 Hbf. 7:27 bis Ahrensburg WEST- Dort Treff 8:01. Weiter mit Bus 8110 ab Ahrensburg Bf um 8:39 bis Neritz, Herrenweg. HVV ABCD. / Kostenfrei / Max. 20 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=967&id=519



Donnerstag, 28.4., 11:00 Uhr: Himmelmoor bei Quickborn

Rundwanderung, 10-12 km. Teils renaturiertes Hochmoor mit offenen Wasserflächen / Reisen & Wandern / Treff: 11:00 AKN Haltestelle Quickborn, in der Schalterhalle / Kostenfrei / Max. 15 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=968&id=520



Freitag, 29.4., 14:00 Uhr: Achtsamkeitstag an der NABU Vogelstation Wedeler Marsch

Workshop. Im Schweigen. / Rauskommen aus der Geschäftigkeit und Ankommen im bewussten Erleben. Neben angeleiteten Naturwahrnehmungsübungen werden alltagstaugliche Achtsamkeitspraktiken erprobt. / Nadja Frerichs / Ort: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Spende erwünscht / Max. 5 Teilnehmer*innen / An wetterangepasste Kleidung, Sitzunterlagen (drinnen u. draußen) u. Picknick denken. / Vorher kommen Informationen von der Kursleiterin.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=710&id=331



Freitag, 29.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Blankeneser Friedhof

Vogelkundliche Führung / Matthias Votel (NABU West) / Treff: Friedhof Haupteingang, Blankeneser Kirchenweg, Metro-Bus 1 / Max. 10 Teilnehmer*innen / Festes Schuhwerk, Fernglas mitbringen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=711&id=469



Freitag, 29.4., 18:15 Uhr: Was singt denn da? Bramfelder See/Seebek/Appelhoffweiher

Vogelkundliche Führung / Graureiherkolonie, Wasservögel und Vögel der Kleingärten. Mit Erläuterungen zum Projekt Eisvogel / NABU Bramfeld/Ohlsdorf/Barmbek / Treffpunkt: Seeufer nahe HVV-Busstopp 177/270 Bramfeld See (Endhaltestelle) / Spende erbeten / Max. 20 Teilnehmer*innen / Dauer 1,5-2 Std.; Anmeldung erforderlich. Fernglas mitbringen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=712&id=471



Freitag, 29.4., 20:15 Uhr: Fledermäuse im Thörlspark

Fledermausführung / Erleben Sie Fledermäuse im Thörlspark, auf der Landschaftsachse Horner Geest, Hamburgs längstem Park. / AG Fledermausschutz / Treffpunkt: Fledermausliegen im Thölspark, nahe U-Bahn Burgstraße / Spende erbeten. / Max. 50 Teilnehmer*innen / Entfällt bei Dauerregen. / Auch für Rollstuhlfahrer geeignet.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=713&id=379



Freitag, 29.4., 20:30 Uhr: Fledermäuse am Bramfelder See

Fledermausführung mit Kinderprogramm / Entdecken Sie die leisen und heimlichen Jäger der Nacht. / NABU Wandsbek / Treffpunkt: Eingang Olsdorfer Friedhof Seehofterassen / Spende erbeten. / Max. 50 Teilnehmer*innen / Es gilt 2G-Regel!

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=714&id=372



Samstag, 30.4., 08:00 Uhr: Was singt denn da? Blankeneser Friedhof

Vogelkundliche Führung / Matthias Votel (NABU West) / Treff: Friedhof Haupteingang, Blankeneser Kirchenweg, Metro-Bus 1 / Max. 10 Teilnehmer*innen / Festes Schuhwerk, Fernglas mitbringen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=715&id=469



Samstag, 30.4., 09:00 Uhr: Was singt denn da? Hauptfriedhof Altona

Vogelkundliche Führung / Solms Tente / Treff: Haupteingang Stadionstraße / Max. 10 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=716&id=474



Samstag, 30.4., 09:00 Uhr: Was singt denn da? Duvenstedter Brook

Vogelkundliche Führung / Hauptgesangszeit vieler Singvogelarten, Ankunft der Sommervögel und Durchzügler / Guido Teenck (NABU Hamburg) / Treffpunkt: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Kosten: 6 €, Kinder & Jugendliche 3 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte eigenes Fernglas mitbringen und an wetterfeste Kleidung denken.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=717&id=488



Samstag, 30.4., 11:00 Uhr: Fahrradtour durch das Naturschutzgebiet Kirchwerder Wiesen

Naturkundliche Führung / Gustav König u. Dietmar Ullrich (NABU Be / Treffpunkt: Busstation Fersenweg Linie 223 / Max. 20 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=718&id=368



Samstag, 30.4., 11:00 Uhr: Was blüht denn da? Stadtpark Norderstedt

Botanischer Spaziergang / Streifzug durch die heimische Pflanzenwelt / NABU Norderstedt / Treffpunkt: Haupteingang Stadtpark Norderstedt

Anfahrt: U1 bis Norderstedt Mitte, Bus 293/294 bis Stadtpark Norderstedt / Max. 20 Teilnehmer*innen / Anfahrt: U1 bis Norderstedt Mitte, Bus 293/294 bis Stadtpark Norderstedt

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=719&id=462



Samstag, 30.4., 10:00 Uhr: Fortbildung: Lebensraum MOOR

Schulung für NABU-Naturführer*innen, Umweltbildungs-Teamer*innen, Gruppenleiter*innen und Interessierte. Heranführung an das Thema Moorschutz und Hilfestellungen zur lebendigen Vermittlung des faszinierenden Lebensraums. Julia Glischinski (NABU Hamburg). Anmeldung erforderlich bis 22.04 unter 040 697089 38 oder glischinski@nabu-hamburg.de. Ort: BrookHus.Kostenlos für NABU/NAJU-Aktive, sonst 15 €.



Samstag, 30.4., 10:00 Uhr: Rund ums Junkernfeld

Naturkundliche Wanderung, 12 km. Wir suchen Eisvogel und Schachblume. / Reisen & Wandern / Hbf. RB31 (Richtung Lüneburg) 9:33 bis Maschen (an 9:53) Treff am Bahnhof bis 10:00. HVV Hamburg AB. / Kostenfrei / Max. 20 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=969&id=521



