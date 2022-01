NABU-Veranstaltungen im Januar 2022

Alle anmeldepflichtigen Termine des NABU im Januar 2022. Im Januar findet unter anderem die beliebte Mitmachaktion "Stunde der Wintervögel" statt, mit zahlreichen Führungen in und um Hamburg.

Wichtige Hinweise:



Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung eine Bestätigung per Email. Diese Mail kommt mit einer Verzögerung von bis zu einer Stunde nach Ihrer Anmeldung in Ihrem Mailpostfach an. Bitte haben Sie also etwas Geduld und melden Sie sich nicht mehrfach für ein und dieselbe Veranstaltung an.



Melden Sie sich bitte mindestens 24 Stunden vor der Veranstaltung an, damit unsere NABU-Leiter*innen rechtzeitig die Teilnehmeranzahl kennen.



Sollten Sie trotz Ihrer Anmeldung doch nicht an der NABU-Veranstaltung teilnehmen können, melden Sie sich bitte ab per Email an veranstaltung@NABU-Hamburg.de. So geben Sie anderen Interessierten die Möglichkeit zur Teilnahme, da die Plätze begrenzt sind. Danke!

Donnerstag, 6.1., 11:00 Uhr: Wintergäste in der Wedeler Marsch

Vogelkundliche Führung / Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treff: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Kosten: 6 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 8 Teilnehmer*innen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=600&id=299



Samstag, 8.1., 14:00 Uhr: Stunde der Wintervögel im Wedeler Autal

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Jahresvögeln und skandinavischen Wintergästen. / Jens Sturm (NABU Wedel) / Treffpunkt: Bahnhof Wedel, Ausgang zu den Bussen / Spende für die Wedeler Ortsgruppe / Max. 10 Teilnehmer*innen / Ferngläser können ausgeliehen werden

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=601&id=300



Veranstaltung fällt aus! Samstag, 8.1., 10:00 Uhr: Stunde der Wintervögel im NSG Eppendorfer Moor

Vogelkundliche Führung / NABU Eimsbüttel / Treffpunkt: Ecke Alsterkrugchaussee/Borsteler Chaussee.



Veranstaltung fällt aus! Samstag, 8.1., 15:00 Uhr: Moore - Einblicke in einen besonderen Lebensraum

Bildervortrag von Axel Jahn. Ort: NABU-Geschäftsstelle.



Sonntag, 9.1., 10:30 Uhr: Die Vogelwelt im Winter am Öjendorfer See

Vogelkundliche Führung / Hartmut Machau o. Winfried Schmid (NABU Öjendorf) / Treff: NABU-Hütte, Nordseite Öjendorfer See, Parkplatz Bruhnrögenredder (10 Minuten Fußweg vom HVV-Busstopp 263 Gleiwitzer Bogen) / Max. 15 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen. Keine Hunde.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=412&id=59



Sonntag, 9.1., 11:00 Uhr: Stunde der Wintervögel in Bramfeld

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Standvögeln und Wintergästen / Gruppe Bramfeld/Ohlsdorf/Barmbek / Treffpunkt: Nahe Bus-Endhaltestelle 177 (Bramfeld See) / Kostenlos, Spende erbeten / Max. 20 Teilnehmer / Bitte Ferngläser mitbringen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=602&id=301



Sonntag, 9.1., 12:00 Uhr: Stunde der Wintervögel Grünzug Altona

Vogelkundliche Führung / Spaziergang mit Vogelbeobachtung, Heißgetränk und Plausch / Karen Mielke-Sommerburg (NABU Altona) / Treffpunkt: Wohlerspark, Eingang Norderreihe/ Thadenst. / Kostenlos, Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=603&id=302



Sonntag, 9.1., 09:00 Uhr: Die Stunde der Wintervögel in Wandsbek

Angela Karbs (NABU Wandsbek). Kostenlos, aber Spenden sind willkommen. Treffpunkt: Nordmarkstraße.

Anmeldung: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=620&id=314



Mittwoch, 12.1., 9:30 Uhr: Entkusseln im Höltigbaum/Stellmoorer Tunneltal

Pflegeeinsatz / Wir wollen Jungbäume und Sträucher entnehmen, damit der Charakter der halboffenen Landschaft und der Lebensraum der Tier-und Pflanzenarten erhalten bleibt. / NABU Rahlstedt / Treffpunkt: Haus der Wilden Weiden, Eichberg 63 / Max. 40 Teilnehmer*innen / Bitte an robuste Kleidung und Handschuhe denken. Werkzeuge werden gestellt. / Anmeldung erforderlich bis spätestens 10.1.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=604&id=303



Samstag, 15.1., 10:00 Uhr: Nordische Gänse an der Alten Süderelbe

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von nordischen Gänsen in einem der wichtigsten Gänserastgebiete Hamburgs / NABU Süd / Treffpunkt: Parkplatz Airbus-Aussichtsplattform, Nesstor 1, Neßdeich. Anfahrt: Bus 150, Haltestelle Westerweiden / Kostenlos, Spende erbeten / Max. 10 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=605&id=305



Samstag, 15.1., 10:00 Uhr: Öffentlicher Pflegeeinsatz Raakmoor

Pflegeeinsatz / Bitte wetterfeste Arbeitskleidung mitbringen. / NABU Langenhorn/Fuhlsbüttel in Kooperati / Treffpunkt: Parkplatz am Ende der Straße Herzmoor / Max. 25 Teilnehmer*innen / Gummistiefel erforderlich.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=606&id=304



Samstag, 15.1., 10:00 Uhr: Biotoppflegemaßnahmen an der Wandse und Berner Au

Ab 12 Jahre. Bitte an wetterfeste Arbeitskleidung denken. / NABU Wandsbek / Treff wird nach Anmeldung bekannt gegeben / Max. 50 Teilnehmer*innen.

Anmeldelink: https://nabu-hamburg.gruen.net/app_seminaranmeldung?reihe=413&id=37



Dienstag, 18.01., 11:58 Uhr: Hamburger Wald / Manhagen

Rundwanderung, 6 km / Uschi und Jürgen Kofahl / Anfahrt/Treff: U1 Hbf. Süd 11:07 bis Kiekut (an 11:48), dort Treff: Brücke „Bei den Rauhen Bergen“. / Kostenlos, Spenden willkommen. / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=624&id=318



Mittwoch, 19.1., 11:00 Uhr: Wintergäste in der Wedeler Marsch

Vogelkundliche Führung / Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treff: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Kosten: 6 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 8 Teilnehmer*innen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=607&id=299



Donnerstag, 27.01., 09:40 Uhr: Wanderung durch den Hansdorfer und Duvenstedter Brook

Wanderung, 13 km / Ingeborg Schuhart / Los geht's ab Hbf. U1 8:42 bis Hoisbüttel, weiter mit Bus 374 um 9:33 bis Ammersbek, Bramkampredder. Hamburg AB. / Kostenlos, Spenden willkommen. / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=625&id=319



Samstag, 29.1., 10:00 Uhr: Biotoppflegemaßnahmen an der Wandse und Berner Au

NABU Wandsbek / Ab 12 Jahre. Bitte an wetterfeste Arbeitskleidung denken. / Treff wird nach Anmeldung bekannt gegeben / Max. 50 Teilnehmer*innen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=414&id=37



Samstag, 29.1., 10:00 Uhr: Wintervögel an der Außenmühle (Harburger Stadtpark)

Vogelkundliche Führung / NABU Süd / Treffpunkt: Bushaltestelle "Freizeitbad MidSommerland" (Buslinie 145) / Kostenlos, Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=608&id=306



Samstag, 29.1., 10:00 Uhr: Moorrenaturierung und Klimaschutz im Duvenstedter Brook

Arbeitseinsatz. Entfernen von jungen Birken und Kiefern zur Förderung der Moorrenaturierung als Beitrag zum Klimaschutz. NAJU Hamburg. Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben. Für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 8 Jahren geeignet. Bitte eigene Verpflegung, Gummistiefel, Arbeitskleidung, Astscheren oder kleine Handsägen mitbringen. Anmeldung bei Heinz Peper, peper@NABU-Hamburg.de oder Tel. 0176 80 869 535 bis zum 28.01.2022.



Sonntag, 30.01., 09:29 Uhr: Durch Tunneltal und Höltigbaum nach Ahrensburg-West

Wanderung, 12 km / Karin Stehnck, Merve Böttger / Los geht's ab U1 Hbf. Süd 8:47(oder 8:37) bis Meiendorf, an 9:13, weiter Bus 24 Richtung Rahlstedt 9:18 bis Saseler Str. / Kostenlos, Spenden willkommen. / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=626&id=320



