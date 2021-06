NABU-Veranstaltungen im Juli

Natur erleben mit dem NABU - Draußen und auch digital

Alle Termine des NABU Hamburg im Juli. In diesem Monat bieten wir u.a. Termine für Ferienkinder an, aber auch zahlreiche Führungen und Pflegeeinsätze zum Mitmachen.

Donnerstag, 1.7., 18:00 Uhr: Im NSG Wohldorfer Wald und an der Ammersbek

Naturkundliche Führung / Volker Ziegler (NABU Hamburg) / Treff: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Kosten: 6 €, NABU-Mitglieder 50% / Max. 10 Teilnehmer*innen / Tipp: Tragen Sie der Witterung angepasste warme Kleidung, festes Schuhwerk. / Fernglas mitbringen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=274&id=103



Freitag, 2.7., 16:00 Uhr: Kanutour Lebendige Alster

Im Reich von Fischotter und Bachforelle – mit dem Kanu auf der Oberalster. Projekt Lebendige Alster. Treffpunkt wird nach Anmeldung bekannt gegeben. Teilnahmegebühr: 20 € für Erwachsene, 8 € für Kinder. Anmeldung unter: info@lebendigealster.de



Samstag, 3.7., 09:00 Uhr: Entdeckungstour durch das Schnaakenmoor

Naturkundliche Führung / Mathis Koose (NABU Hamburg) / Treff: Parkplatz am Schnaakenmoor, bei der Infotafel / Max. 8 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=275&id=71



Samstag, 3.7., 11:00 Uhr: Schmetterlinge und andere Insekten auf der Alsterschleife

Naturkundliche Führung im Rahmen des Aurora-Projekts / Knud Schulz (Fachgruppe Entomologie) / Treff: NABU Infotafel am Alsterwanderweg, vor der Scheune des Hotels links / Max. 15 Teilnehmer*innen / Keine Hunde. Entfällt bei Regen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=276&id=150



Samstag, 3.7., 09:39 Uhr: Sommer in der Wedeler Marsch

Vogelkundliche Wanderung, 13 km / Prof. Dr. Ernst Schaumann / Reisen & Wandern / Hbf S1 8:58 bis Wedel (an 9:39; bei unzuverlässiger S-Bahn ab Hbf 8:38). Weiter mit Bus 489 (ab 9:44) bis Holm/Steinberge (an 9.54). HVV Hamburg ABC für Hinfahrt. C / Kostenfrei / Max. 12 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=534&id=262



Sonntag, 4.7., 10:00 Uhr: Die Natur im Rothsteinsmoor

Naturkundliche Führung durch das nicht öffentliche Naturschutzgebiet / Stephanie Krollmann, Petra Urban (NABU-N / Treff: Tor am Buswendeplatz Krohnstiegtunnel / Max. 12 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=277&id=51



Dienstag, 6.7., 18:00 Uhr: Klima(Un-)gerechtigkeit: Warum der Kampf gegen die Klimakrise auch anti-rassistisch und anti-kolonial sein muss

Referent*innen: BIPoC Environmental & Climate Justice Kollektiv Berlin

Online-Workshop im Rahmen des Projekts 'NAJU Klima-Coaches' / NAJU Hamburg / Die Veranstaltung wird mit der Software 'Zoom Meetings' durchgeführt. / Der Vortrag ist kostenlos / Max. 10 Teilnehmer*innen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=449&id=254



Mittwoch, 7.7., 16:00 Uhr: Die Mellingburger Alsterschleife

Naturkundliche Führung / NABU Alstertal / Treff: NABU Infotafel am Alsterwanderweg, vor der Scheune des Hotels links / Max. 15 Teilnehmer*innen / Keine Hunde. Entfällt bei Regen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=278&id=48



Mittwoch, 7.7., 18:00 Uhr: Führung Lebendige Alster

Naturkundliche Führung. Mit dem Projekt Lebendige Alster durchs Alstertal in Poppenbüttel. Treffpunkt wird nach Anmeldung bekannt gegeben. Anmeldung unter: info@lebendigealster.de.



Donnerstag, 8.7., 11:00 Uhr: Graugans, Wiesenschafstelze & Co. in der Wedeler Marsch

Vogelkundliche Führung / Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treff: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Kosten: 6 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 15 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=279&id=97



Freitag-Sonntag, 9.-11.7.: NAJU Nature Camp

Ferienaktion. Ein ganzes Wochenende in der Natur verbringen: Schlafen unter freiem Himmel, das Gelände erkunden, Lagerfeuer machen und Schnitzen. NAJU Hamburg. Ort: Naturschutz-Infohaus "Schafstall" Fischbeker Heide. Kosten: 50 € (NAJU-Mitglieder: 40 €). Max. 15 Teilnehmer*innen. Anmeldung bis 2.7.auf www.naju-hamburg.de. Für Naturinteressierte von 12 bis 15 Jahren. Mit Übernachtung.



Samstag, 10.7., 09:00 Uhr: Sommervögel im Brook

Vogel- und naturkundliche Führung durch den Duvenstedter Brook / Anmeldung bis 08.07. / Guido Teenck (NABU Hamburg) / Treff: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Kosten: 6 €, Kinder und Jugendliche 3 €, NABU-Mitglieder 50% / Max. 15 Teilnehmer*innen / An wetterfeste Kleidung denken und bitte ein Fernglas mitbringen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=280&id=156



Samstag, 10.7., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag an der Tarpenbek

Pflegeeinsatz / Bitte wetterfeste Arbeitskleidung mitbringen. / NABU Hamburg / Der Treffpunkt wird nach der Anmeldung per Email bekannt gegeben / Max. 20 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=281&id=23



Samstag, 10.7., 10:05 Uhr: Fahrradtour durch die Wedeler und Haseldorfer Marsch

Vogelkundliche Fahrradtour, 35 km / Heinz Peper / Reisen & Wandern / Treff: 10:05 Uhr vor dem S-Bf. Wedel / Kostenfrei / Max. 12 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=535&id=263



Sonntag, 11.7., 09:00 Uhr: Die Natur in Wandsbek

Naturkundliche Führung / Wir schauen auf die kleinen und große Tiere und Pflanzen / NABU Wandsbek / Treff: Nordmarkstraße Wandsebrücke (Infotafel) / Spende erbeten / Max. 12 Teilnehmer*innen / Bitte Ferngläser mitbringen. Keine Hunde.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=282&id=54



Samstag, 10.7., 08:20 Uhr: Moor und Seen

Naturkundliche Wanderung, 13 km / NSG Dosenmoor (am besten erhaltenes Hochmoor in SH) / Einfelder See / Bordesholmer See /Siegfried Heer / Reisen & Wandern / RE Hbf 8:43 bis Einfeld (an 9:38). Treff 8:20 Reisezentrum Hbf wegen Gruppenticket. / Kostenfrei / Max. 12 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=536&id=264



Sonntag, 11.7., 10:15 Uhr: Tagfalter auf dem Öjendorfer Friedhof

Insektenführung / Arne-Max Großmann (NABU Öjendorf) / Treff: Bushaltestelle Friedhof Öjendorf /Ost-Ring" (HVV-Bus 461) / Max. 15 Teilnehmer*innen / Fernglas u. Lupe mitbringen. Keine Hunde. Entfällt bei Regen."

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=283&id=167



Sonntag, 11.7., 10:15 Uhr: Gewässer u. Trockenrasenflächen auf Höltigbaum

Naturkundliche Wanderung, 10 km / Rosemarie Toschek, Winfried Schmid / Reisen & Wandern / RB81 Hbf. 9:41 (hinten einsteigen) bis Rahlstedt. Weiter 10:06 mit Bus 462. Treff: 10:15 Rahlstedter Grenzweg, Bushaltestelle „NSG Höltigbaum“. / Kostenfrei / Max. 12 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=537&id=265



Freitag, 16.7., 16:00 Uhr: Das große Krabbeln in der Elbtalaue

Insektenführung / Von Wanzen bis Wildbienen nehmen wir gemeinsam mit Dr. Hartmut Christier die Insektenwelt unter die Lupe. / NABU Lüchow-Dannenberg, NABU Hamburg, Dr / Treff: Gaststätte Campingplatz Laasche / Kosten: 6 €, Kinder 3 €, NABU-Mitglieder 50 % / Max. 16 Teilnehmer*innen / Infos bei Oliver Schuhmacher, Tel. 05861/979171.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=284&id=39



Samstag, 17.7., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag an der Engelbek

Pflegeeinsatz / Bitte wetterfeste Arbeitskleidung mitbringen. / NABU Hamburg / Der Treffpunkt wird nach der Anmeldung per Email bekannt gegeben / Max. 20 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=285&id=19



Samstag, 17.7., 10:00 Uhr: Indisches Springkraut entfernen im NSG Moorgürtel

Pflegeeinsatz / Wir wollen die weitere Ausbreitung des Springkrauts verhindern, um die heimische Pflanzenwelt zu fördern. / NABU Süd / Treffpunkt: Parkplatz am Ende der Straße „Im Neugrabener Dorf“

S-Bahn Neugraben oder Bushaltestelle „Neuwiedenthaler Str. (West) (Bus 340) / Max. 50 Teilnehmer*innen / Für Kinder unter 10 Jahren nicht geeignet. Gummistiefel sollten mitgebracht werden.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=286&id=105



Sonntag, 18.7., 14:00 Uhr: Insekten im NSG Stellmoorer Tunneltal

Insektenführung / Horst Kistenmacher u. Matthias Weiner (NABU Fachgruppe Entomologie) / Treff: Brücke Dassauweg / Spende erbeten / Max. 10 Teilnehmer*innen / Keine Hunde.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=287&id=109



Sonntag, 18.7., 11:00-17:00 Uhr: Tag der offenen Tür im NABU-Naturgarten

Thema: Teichbepflanzung. Besichtigung; Beratung; Pflanzenmarkt. NABU Bramfeld/Ohlsdorf/Barmbek. Ort: NABU-Naturgarten Alsterdorf, Bebelallee nahe Deelböge. Ohne Anmeldung.



Donnerstag, 22.7., 09:20 Uhr: Wanderung von Aumühle nach Reinfeld mit Umweg über Friedrichsruh

Naturkundliche Wanderung, 13 km / Ingeborg Schuhart / Reisen & Wandern / S21 Hbf 8:44 bis Aumühle, dort Treff 9:20 . Hamburg AB +Ring C / Kostenfrei / Max. 12 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=538&id=266



Freitag, 23.7., 10:00 Uhr: Ferienspaß mit dem Ferienpass: Abenteuer Natur erleben

So manche zauberhafte Geschichte kann über den Duvenstedter Brook erzählt werden. Auf einer fantasti / Alter von 6 bis 12 Jahren. Anmeldung bis 22.07. / Umweltbildungsteam (NABU Hamburg) / Treff: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Kosten: 4 €, Kinder mit Ferienpass oder NABU-Mitglieder 2 € / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte wetterfeste Kleidung mitnehmen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=288&id=83



Freitag, 23.7., 18:00 Uhr: Naturschutzgebiete und Ausgleichsflächen

Naturkundliche Führung / Führung durch die Ausgleichsflächen am Neubaugebiet Vogelkamp (Neugraben) am Rande des Naturschutzgebiet Moorgürtel. / NABU Süd / Treffpunkt: Ecke Am Moorgürtel" und "Lichtnelkenweg" S-Bahn Neugraben oder Bushaltestelle „An den Wiesen“ (Bus 140) / Max. 20 Teilnehmer*innen"

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=289&id=139



Samstag, 24.7., 10:00 Uhr: Flora und Fauna an der Wandse

Naturkundliche Führung / NABU Wandsbek / Treff: Sonnenweg Infotafel / Spende erbeten / Max. 8 Teilnehmer*innen / Bitte Ferngläser mitbringen. Keine Hunde.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=290&id=89



Samstag, 24.7., 15:00 Uhr: Die Mellingburger Alsterschleife

Naturkundliche Führung / NABU Alstertal / Treff: NABU Infotafel am Alsterwanderweg, vor der Scheune des Hotels links / Max. 15 Teilnehmer*innen / Keine Hunde. Entfällt bei Regen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=291&id=48



Sonntag, 25.7., 14:00 Uhr: Radtour Biodiversitätsflächen

Botanische Radtour in Norderstedt / NABU Norderstedt / Treff: Haupteingang Stadtpark Norderstedt / Max. 20 Teilnehmer*innen / Anfahrt: Mit dem Fahrrad zum Haupteingang Stadtpark Norderstedt.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=292&id=145



Donnerstag, 29.7., 10:00 Uhr: Ferienspaß mit dem Ferienpass: Abenteuer Natur erleben

So manche zauberhafte Geschichte kann über den Duvenstedter Brook erzählt werden. Auf einer fantasti / Alter von 6 bis 12 Jahren. Anmeldung bis 22.07. / Umweltbildungsteam (NABU Hamburg) / Treff: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Kosten: 4 €, Kinder mit Ferienpass oder NABU-Mitglieder 2 € / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte wetterfeste Kleidung mitnehmen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=293&id=83



Donnerstag, 29.7., 18:00 Uhr: Im NSG Duvenstedter Brook

Naturkundlich-geografische Führung / Volker Ziegler (NABU Hamburg) / Treff: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Kosten: 6 €, NABU-Mitglieder 50% / Max. 10 Teilneher*innen / Tipp: Tragen Sie der Witterung angepasste warme Kleidung, festes Schuhwerk. / Fernglas mitbringen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=294&id=102



Freitag, 30.7., 16:00 Uhr: Kanutour Lebendige Alster

Im Reich von Fischotter und Bachforelle – mit dem Kanu auf der Oberalster. Projekt Lebendige Alster. Treffpunkt wird nach Anmeldung bekannt gegeben. Teilnahmegebühr: 20 € für Erwachsene, 8 € für Kinder. Anmeldung unter: info@lebendigealster.de



Freitag, 30.7., 21:00 Uhr: Erleben Sie Fledermäuse am Kupferteich

Fledermausführung / Entdecken Sie die leisen und heimlichen Jäger der Nacht.

Erleben Sie die Faszination der einzigen aktiv fliegenden Säugetiere seit der Urzeit. / NABU Wandsbek / Treff: Südende Kupferteich, Stauwehr Kupferdamm / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Findet nur statt ohne Covidbeschränkungen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=295&id=74



Samstag, 31.7., 09:00 Uhr: Rundgang durch das sommerliche Brook

Naturkundliche Führung zur Vielfalt des Duvenstedter Brooks / Anmeldung bis 29.07. / Stefanie Zimmer (NABU Hamburg) / Treff: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Kosten: 6 €, Kinder und Jugendliche 3 €, NABU-Mitglieder 50% / Max. 15 Teilnehmer*innen / An wetterfeste Kleidung denken und bitte ein Fernglas mitbringen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=296&id=149



Samstag, 31.7., 11:00 Uhr: Aufatmen. Die Havel erleben

Vernissage / Eine Fotografie-Ausstellung des NABU Bundesverband, Klemens Karkow und Parwez Mohabat-Rahim / Ort: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Eintritt frei / Max. 50 Teilnehmer*innen / Ausstellungsdauer: 31. Juli - 29. August.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=297&id=14



Samstag, 31.7., 11:00 Uhr: Insekten im Rothsteinsmoor

Insektenführung, geeignet für Familien / Familienführung. Schornsteinfeger, Teufelsnadeln und Co. / Petra Urban und Stephanie Krollmann (NAB / Treff: Tor am Buswendeplatz Krohnstiegtunnel / Max. 12 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=298&id=111



Samstag, 31.7., 11:00 Uhr: Spaziergang im Schweigen

Wissenswertes um die Heilkraft des Waldes / An Wetter angepasste Kleidung, Sitzunterlage u. Fernglas denken. / Ursula Pinn (NABU Hamburg) / Treff: U-Bhf. Ohlstedt / Kosten: 6 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 8 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=299&id=158



