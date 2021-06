NABU-Veranstaltungen im Juni

Natur erleben mit dem NABU - Draußen und auch digital

Es geht wieder los: Hier finden Sie alle anmeldepflichtigen Termine des NABU Hamburg im Juni. Unter anderem wird eine Info-Veranstaltung zu aquatischen Insekten sowie die Mitmachaktion "Insektensommer" im Juni angeboten.



Freitag-Sonntag, 4.-13.6.: NABU-Mitmachaktion "Insektensommer"

Der Insektensommer geht in die vierte Runde. Vom 4. bis 13. Juni und vom 6. bis 15. August können Sie erneut das Summen und Brummen in Ihrer Umgebung entdecken und uns melden.

Alle Infos unter www.insektensommer.de



Samstag, 5.6., 09:00 Uhr: Entdeckungstour durch das Schnaakenmoor

Naturkundliche Führung / Mathis Koose (NABU Hamburg) / Treff: Parkplatz am Schnaakenmoor, bei der Infotafel / Max. 8 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=222&id=71



Samstag, 5.6., 14:00 Uhr: Hummel, Hummel - Wilde Nischen und urbane Lebens(t)räume

Naturkundliche Führung / Ein Streifzug aus der Gartenstadt zum NABU-Kleingarten mit einem Vergleich von Wildblumenwiese und Park. / Stefan Köttgen, Jutta Mörstedt, Barbara / Treff: Stadtpark Eimsbüttel, Eingang Hagenbeckstraße / Spende erbeten / Max. 14 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=224&id=100



Samstag, 5.6., 15:00 Uhr: Die Mellingburger Alsterschleife

Naturkundliche Führung / NABU Alstertal / Treff: NABU Infotafel am Alsterwanderweg, vor der Scheune des Hotels links / Max. 15 Teilnehmer*innen / Keine Hunde. Entfällt bei Regen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=225&id=48



Samstag, 5.6., 16:00 Uhr: Tagfalter und Co. in der Elbtalaue

Naturkundliche Höhbeck-Führung zu Schmetterlingen und weiteren Insekten am Wegesrand / Veranstaltung im Rahmen des Insektensommers. / NABU Lüchow-Dannenberg, NABU Hamburg / Treff: Parkplatz in der Kurve zwischen Meetschow und Vietze / Kosten: 6 €, Kinder 3 €, NABU-Mitglieder 50 % / Max. 16 Teilnehmer*innen / Infos bei Oliver Schuhmacher, Tel.05861/979171.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=226&id=168



Sonntag, 6.6., 11:00 Uhr: Was singt denn da? Gut Karlshöhe

Vogelkundliche Führung / Michael Obladen (NABU Alstertal) / Treff: Vor dem weißen Gutshaus / Max. 10 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=227&id=203



Sonntag, 6.6., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Wedeler Autal

Vogelkundliche Führung / Entdeckung der Wintergäste aus Skandinavien. / Martina Möllenkamp (NABU Wedel) / Treff: S-Bhf. Wedel, Ausgang zu den Bussen / Spende erbeten / Max. 10 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=228&id=229



Montag, 7.6., 16:00 Uhr: Insekten im Hamburger Stadtpark

Insektenführung / Claus-Peter Troch, Kirsten Hempelmann, M / Treff: Sierisches Forsthaus, Otto-Wels-Str. 3 (nahe am Ring 2) / Max. 20 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=229&id=108



Montag, 7.6., 18:30 Uhr: Was singt denn da? Kirchwerder Wiesen

Vogelkundliche Führung / Lutz Pieper / Treff: Busstop Fersenweg Linie 223 / Max. 8 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=230&id=209



Dienstag, 8.6., 16:00 Uhr: Insekten und Vögel im Raakmoor

Insekten- und vogelkundliche Führung / Joachim Horstkotte / Treff: U-Bhf. Langenhorn-Nord/Immenhöven / Der Eintritt ist frei / Max. 15 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=232&id=112

Donnerstag, 10.6., 18:00 Uhr: THEMA BEIM NABU: Situation und Gefährdung aquatischer Insekten

Das Insektensterben ist in aller Munde. Was fehlt, sind Konzepte und Daten. Wir wollen einen genauen Blick unter Wasser werfen: Wie sieht es in Hamburgs Bächen, Teichen und Tümpeln für Insekten aus?

Referenten:

Dr. Martin Kubiak, Centrum für Naturkunde (CeNak) der Universität Hamburg: Was verraten uns historische Sammlungen von Köcherfliegen und anderen Insektengruppen über die Veränderungen von Gewässerlebensräumen in Hamburg?

Frank Röbbelen, Leiter der NABU-Fachgruppe Entomologie und freier Gutachter: Libellen in Hamburg – wie gefährdet sind sie wirklich?

Moderation und Kontakt: Anne Ostwald, Tel. (040) 69 70 89-38 und ostwald@NABU-Hamburg.de

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=235&id=169



Donnerstag, 10.6., 18:00 Uhr: Bäume am Mittelweg und an der Außenalster

Naturkundliche Führung / Harald Vieth / Treff: Shell-Tankestelle ggü. Dammtor-Bhf. / Max. 12 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=234&id=26



Donnerstag, 10.6., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Schüberg

Vogelkundliche Führung / Jürgen Berg / Treff: Haus am Schüberg, Parkplatz / Max. 10 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=236&id=222



Freitag, 11.6., 10:56 Uhr: Zum NABU-Wappenvogel-Weißstorch-Dorf Hitzhusen

Vogelkundliche Wanderung, 10 km / Christian Callsen / Reisen & Wandern / U1 Hbf.-Süd, 10:16 bis Norderstedt Mitte (an 10:56). Dort Treff und Kauf von 3 Ringe (C,D,E) Gruppenkarten oder indivi-duellen Ergänzungskarten. Weiter AKN 11:18 an Bad Bramstedt 11:59. Evtl. Einkehr. / Kostenfrei / Max. 12 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=530&id=258



Samstag, 12.6., 09:00 Uhr: Was singt denn da? Elbtalaue

Vogelstimmen erkunden zwischen Gartows Alleen, Schützenwald und Friedhof / Spaziergang für die ganze Familie. / NABU Lüchow-Dannenberg, NABU Hamburg, Ir / Treff: Nordseite Gartower See, Parkplatz zwischen Bistro und Restorf / Spende erbeten / Max. 10 Teilnehmer*innen / Infos bei Oliver Schuhmacher, Tel.05861/979171.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=237&id=201



Samstag, 12.6., 10:00 Uhr: StadtNatur-Aktionstag in Langenhorn

Pflegeeinsatz / Bitte wetterfeste Arbeitskleidung mitbringen. / NABU Hamburg / Der Treffpunkt wird nach der Anmeldung per Email bekannt gegeben / Max. 50 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=238&id=164



Samstag, 12.6., 11:00 Uhr: Workshop Insektenabwehrspray" selber herstellen"

Veranstaltung im Naturgarten im Rahmen des Langen Tag der Stadtnatur / Herstellung von Insektenabwehrspray für die kommende Saison. Eine pestizidfreie Alternative. / Erika Schmedt (NABU-Naturführerin) / Ort: NABU-Naturgarten Alsterdorf, Bebelallee nahe Deelböge / Kosten: 6 € / Max. 8 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=239&id=238



Samstag, 12.6., 13:30 Uhr: Workshop Insektenabwehrspray" selber herstellen"

Veranstaltung im Naturgarten im Rahmen des Langen Tag der Stadtnatur / Herstellung von Insektenabwehrspray für die kommende Saison. Eine pestizidfreie Alternative. / Erika Schmedt (NABU-Naturführerin) / Ort: NABU-Naturgarten Alsterdorf, Bebelallee nahe Deelböge / Kosten: 6 € / Max. 8 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=240&id=238



Samstag, 12.6., 14:00 Uhr: Warum sind Bio-Äpfel eigentlich „Bio“

Naturkundliche Führung auf dem Bio Hof-Quast in Neuenfelde / NABU Süd / Treff: Nincoperstr. 119. Bushaltestelle Nincoper Str. 99, Buslinie 257 / Max. 8 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=241&id=190



Samstag, 12.6., 15:00 Uhr: Die Mellingburger Alsterschleife

Naturkundliche Führung im Rahmen des Langen Tages der Stadtnatur / NABU Alstertal / Treff: NABU Infotafel am Alsterwanderweg, vor der Scheune des Hotels links / Max. 20 Teilnehmer*innen / Keine Hunde. Entfällt bei Regen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=242&id=49



Sonntag, 13.6., 10:00 Uhr: Was singt denn da? Elbtalaue

Vogelstimmen erkunden zwischen Gartows Alleen, Schützenwald und Friedhof / Spaziergang für die ganze Familie. / NABU Lüchow-Dannenberg, NABU Hamburg, Ir / Treff: Nordseite Gartower See, Parkplatz zwischen Bistro und Restorf / Spende erbeten / Max. 10 Teilnehmer*innen / Infos bei Oliver Schuhmacher, Tel.05861/979171.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=243&id=201



Sonntag, 13.6., 10:00 Uhr: Was singt denn da? Wittmoor

Vogelkundliche Führung / Michael Obladen (NABU Alstertal) / Treff: Ende Fiersbarg; Bus 276, danach ca. 20 Min. Fußweg bis Ende / Max. 15 Teilnehmer*innen / Keine Hunde, entfällt bei Regen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=244&id=230



Sonntag, 13.6., 14:00 Uhr: Die Natur im Stellmoorer Tunneltal

Naturkundliche Führung im Rahmen des Langen Tages der Stadtnatur / NABU Rahlstedt / Treff: Brücke Dassauweg / Spende erbeten / Max. 10 Teilnehmer*innen / Keine Hunde.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=245&id=52



Montag, 14.6., 18:00 Uhr: Bäume im Stadtpark

Naturkundliche Führung / Harald Vieth / Treff: U-Bhf. Saarlandstraße, unten / Max. 12 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=246&id=32



Montag, 14.6., 18:30 Uhr: Was singt denn da? Kirchwerder Wiesen

Vogelkundliche Führung / Lutz Pieper / Treff: Busstop Fersenweg Linie 223 / Max. 8 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=247&id=209



Mittwoch, 16.6., 09:50 Uhr: Rundwanderung Stellmoorer Tunneltal-Höltigbaum

Naturkundliche Wanderung, 11 km / Merve Böttger / Reisen & Wandern / Hbf.U1 8:57 bis

Meiendorfer Weg,,dort weiter mit Bus 24, 9:26 oder 9:36 bis Saseler Str.,Treff 9:50 Uhr, / Kostenfrei / Max. 12 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=531&id=259



Donnerstag, 17.6., 18:00 Uhr: Im Moor - einmalige Tier- und Pflanzenwelt des Duvenstedter Brook

Naturkundliche Führung / Anmeldung bis 15.06. / Stefanie Zimmer (NABU Hamburg) / Treff: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Kosten: 6 €, Kinder und Jugendliche 3 €, NABU-Mitglieder 50% / Max. 15 Personen / An wetterfeste Kleidung denken und bitte ein Fernglas mitbringen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=248&id=101



Elbe-Tage 2021 Die Elbe im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, Wohnen und Natur – unter diesem Motto bietet der NABU Hamburg vom 18. bis 26. Juni 2021 verschiedene Veranstaltungen an. zum Programm

Freitag, 18.6., 21:30 Uhr: Erleben Sie Fledermäuse im Thörlspark

Fledermausführung / Erleben Sie Fledermäuse im Thörlspark,

auf der Landschaftsachse Horner Geest, Hamburgs längstem Park. / AG Fledermausschutz / Treff: Fledermausliegen im Thörlspark, nahe U-Bahn Burgstrasse / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Auch für Rollstuhlfahrer geeignet. / Entfällt bei Dauerregen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=250&id=76



Samstag, 19.6., 10:00 Uhr: StadtNatur-/NAJU-Aktionstag in Borgfelde

Pflegeeinsatz / Bitte wetterfeste Arbeitskleidung mitbringen. / NABU Hamburg / Der Treffpunkt wird nach der Anmeldung per Email bekannt gegeben / Max. 50 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=251&id=160



Samstag, 19.6., 15:00 Uhr: Die Mellingburger Alsterschleife

Naturkundliche Führung / NABU Alstertal / Treff: NABU Infotafel am Alsterwanderweg, vor der Scheune des Hotels links / Max. 15 Teilnehmer*innen / Keine Hunde. Entfällt bei Regen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=252&id=48



Samstag, 19.6., 09:17 Uhr: Der wilde Osten von Wilhelmsburg

Natur, Geschichte und Kultur. Wanderung, 15 km / Siegfried Heer, Prof. Dr. Ernst Schaumann / Reisen & Wandern / S3 Hbf 8:48 bis Veddel, weiter 9:14 Bus 154 (Bereich B) bis Fiskalische Straße (an 9:17). Dort Treff / Kostenfrei / Max. 12 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=532&id=260



Sonntag, 20.6., 10:15 Uhr: Gewässer u. Trockenrasenflächen auf Höltigbaum

Naturkundliche Wanderung, 10 km / Rosemarie Toschek, Winfried Schmid / Reisen & Wandern / RB81 Hbf. 9:41 (hinten einsteigen) bis Rahlstedt. Weiter 10:06 mit Bus 462. Treff: 10:15 Rahlstedter Grenzweg, Bushaltestelle „NSG Höltigbaum“. / Kostenfrei / Max. 12 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=533&id=261



Sonntag, 20.6., 11:30 Uhr: Sonntagsspaziergang unter Bäumen

Naturkundliche Führung / Eiche, Buche, Birke und Erle – was man sieht und was man nicht sieht. / Sabine Markuske (NABU-Naturführerin) / Treff: BrookHus / Kosten: 6 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 8 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=254&id=157



Sonntag, 20.6., 12:00 Uhr: Flora und Fauna in Hamburg und Umgebung

Vernissage / Naturfotografien der NABU Fotogruppe / Ort: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Eintritt frei / Max. 50 Teilnehmer*innen / Ausstellungsdauer: 19. Juni - 25. Juli.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=255&id=90



Sonntag, 20.6., 17:30 Uhr: Was singt denn da? Naturschutzgebiet Moorgürtel

Vogelkundliche Führung / Vogelkundliche Spaziergänge. Im April erklingt der Gesang der Feldlerche, gleichzeitig sind noch Durchzügler zu entdecken. Ende Mai sind die letzten Brutvögel eingetroffen, darunter der Neuntöter. / NABU Süd / Treff: S-Bahnhof Neugraben, Ausgang am P+R-Parkhaus (CU Arena) / Max. 10 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=256&id=210



Montag, 21.6., 18:30 Uhr: Was singt denn da? Kirchwerder Wiesen

Vogelkundliche Führung / Lutz Pieper / Treff: Busstop Fersenweg Linie 223 / Max. 8 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=257&id=209



Montag, 21.6., 19:00 Uhr: Der Baumlehrpfad im Hamburger Stadtpark

Naturkundliche Führung / Birte Segger (NABU-Naturführerin) / Treff: Sierisches Forsthaus, Otto-Wels-Str. 3 (nahe am Ring 2) / Kosten: 5 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 8 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=258&id=43



Mittwoch, 23.6., 11:00 Uhr: Vogelparadies Wedeler Marsch

Vogelkundliche Führung / Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treff: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Kosten: 6 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 15 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=260&id=185



Mittwoch, 23.6., 10:00 Uhr: Naturkundliche Rundwanderung im NSG Boberger Niederung

Naturkundliche Wanderung, 12 Km / Winfried Schmid / Reisen & Wandern / S21 Hbf. 9:24 bis Mittlerer Landweg, weiter 9:51 mit Bus 221 bis Boberger Furtweg. Dort Treff bis 10:00. / Kostenfrei / Max. 12 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=539&id=267



Donnerstag, 24.6., 10:00 Uhr: Ferienspaß mit dem Ferienpass: Wir erforschen den Teich

Mit Kescher, Lupe und Mikroskop entdecken wir die Geheimnisse der Lebewesen im Teich / Alter von 6 bis 12 Jahren. Anmeldung bis 23.06. / Stefanie Zimmer (NABU Hamburg) / Treff: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Kosten: 4 €, Kinder mit Ferienpass oder NABU-Mitglieder 2 € / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte Gummistiefel und wetterfeste Kleidung mitnehmen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=264&id=84



Samstag, 26.6., 09:00 Uhr: Was singt denn da? Elbtalaue

Vogelstimmen erkunden zwischen Gartows Alleen, Schützenwald und Friedhof / Spaziergang für die ganze Familie. / NABU Lüchow-Dannenberg, NABU Hamburg, Ir / Treff: Nordseite Gartower See, Parkplatz zwischen Bistro und Restorf / Spende erbeten / Max. 10 Teilnehmer*innen / Infos bei Oliver Schuhmacher, Tel.05861/979171.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=266&id=201



Samstag, 26.6., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag an der Wandse

Biotoppflegeeinsatz am größten Nebenfluss östlich der Alster und seiner Zuflüsse. / Ab 12 Jahre. Für eine Stärkung ist gesorgt. Bitte an wetterfeste Arbeitskleidung denken. / NABU Wandsbek / Treff: Münzelkoppel, beim Sportplatz / Max. 50 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=267&id=24



Samstag, 26.6., 10:00 Uhr: Insekten & Spinnen 2.0

Fortbildung für NABU-Naturführer*innen, Umweltbildungs-Teamer*innen, Gruppenleiter*innen und Interes / Anmeldung bis 18.06. / Stefanie Zimmer u. Guido Teenck (NABU Ha / Ort: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Kostenlos für NABU/NAJU-Aktive, sonst 15 € / Max. 15 Teilnehmer*innen / Vertiefender Einstieg in die Bestimmung und Ökologie heimischer Spinnen- und Insektenarten.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=268&id=106



Samstag, 26.6., 14:00 Uhr: Was blüht denn da? Tarpenbekniederung

Botanischer Spaziergang / NABU Norderstedt / Treff: Tarpenbekniederung Norderstedt, Kabels Stieg, Eingang am Park / Max. 20 Teilnehmer*innen / Anfahrt: U1 bis Garstedt, Bus 178/393 bis Breslauer Str.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=269&id=194



Sonntag, 27.6., 09:00 Uhr: Vogelkundliche Führung

Wintergäste und erste Sänger / NABU Wandsbek / Treff: Südende Kupferteich, Stauwehr Kupferdamm / Spende erbeten / Max. 12 Teilnehmer*innen / Bitte Ferngläser mitbringen. Keine Hunde.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=271&id=184



Sonntag, 27.6., 10:00 Uhr: Indisches Springkraut entfernen im Göhlbachtal

Pflegeeinsatz / Wir wollen die weitere Ausbreitung des Springkrauts verhindern, um die heimische Pflanzenwelt zu fördern. / NABU Süd / Treffpunkt: Göhlbachtal / In der Schlucht Bushaltestelle Mehringweg (Buslinien 124, 143, 146, 443, 543; 10 Minuten Fußweg) / Max. 50 Teilnehmer*innen / Für Kinder unter 10 Jahren nicht geeignet. Gummistiefel sollten mitgebracht werden.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=272&id=104



Dienstag, 29.6., 10:00 Uhr: Ferienspaß mit dem Ferienpass: Wir erforschen den Teich

Mit Kescher, Lupe und Mikroskop entdecken wir die Geheimnisse der Lebewesen im Teich / Alter von 6 bis 12 Jahren. Anmeldung bis 23.06. / Guido Teenck (NABU Hamburg) / Treff: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Kosten: 4 €, Kinder mit Ferienpass oder NABU-Mitglieder 2 € / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte Gummistiefel und wetterfeste Kleidung mitnehmen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=273&id=84





Zur Terminübersicht