Für diese Termine ist eine Online-Anmeldung erforderlich. Bitte klicken Sie dafür auf den jeweiligen Anmeldelink.

Alle anmeldepflichtigen Termine des NABU Hamburg im Februar 2022. Es finden vogelkundliche Führungen und Aktionstage statt. Schauen Sie vorbei!

Wichtige Hinweise:



Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung eine Bestätigung per Email. Diese Mail kommt mit einer Verzögerung von bis zu einer Stunde nach Ihrer Anmeldung in Ihrem Mailpostfach an. Bitte haben Sie also etwas Geduld und melden Sie sich nicht mehrfach für ein und dieselbe Veranstaltung an.



Melden Sie sich bitte mindestens 24 Stunden vor der Veranstaltung an, damit unsere NABU-Leiter*innen rechtzeitig die Teilnehmeranzahl kennen.



Sollten Sie trotz Ihrer Anmeldung doch nicht an der NABU-Veranstaltung teilnehmen können, melden Sie sich bitte ab per Email an veranstaltung@NABU-Hamburg.de. So geben Sie anderen Interessierten die Möglichkeit zur Teilnahme, da die Plätze begrenzt sind. Danke!



Dienstag, 1.2., 18:00 Uhr: Infoabend NAJU Klima-Coaches

Werde NAJU Klima-Coach 2022! Erfahre alles über die Klima-Coach-Ausbildung bei der NAJU Hamburg. NAJU Hamburg. Der Termin findet digital über Zoom statt. Für Interessierte von 14 bis 27 Jahren. Infos u. Anmeldung auf https://www.naju-hh.de/jugend/klima-coaches.



Donnerstag, 3.2., 18:30 Uhr: NAJU Mitgliederversammlung

Mitgliederversammlung der NAJU Hamburg. Der Termin findet digital über Zoom statt. Alle Infos unter https://www.naju-hh.de/programm-und-veranstaltungen/mitgliederversammlung.



Samstag, 5.2., 10:00 Uhr: MOOR-Aktionstag im Wittmoor

Pflegeeinsatz für mehr Moor in Hamburg! / Jede helfende Hand ist willkommen. / NABU Hamburg / Der Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekannt gegeben.

Donnerstag, 10.2., 11:00 Uhr: Wintergäste in der Wedeler Marsch

Vogelkundliche Führung / Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treff: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Kosten: 6 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 15 Teilnehmer*innen.

Samstag, 12.2., 9:30 Uhr: Entkusseln im Höltigbaum/Stellmoorer Tunneltal

Pflegeeinsatz / Wir wollen Jungbäume und Sträucher entnehmen, damit der Charakter der halboffenen Landschaft und der Lebensraum der Tier-und Pflanzenarten erhalten bleibt. / NABU Rahlstedt / Treffpunkt: Haus der Wilden Weiden, Eichberg 63 / Max. 40 Teilnehmer*innen / Bitte an robuste Kleidung und Handschuhe denken. Werkzeuge werden gestellt. / Anmeldung erforderlich bis spätestens 10.2.

Samstag, 12.2., 10:00 Uhr: Biotoppflegemaßnahmen an der Wandse und Berner Au

Ab 12 Jahre. Bitte an wetterfeste Arbeitskleidung denken. / NABU Wandsbek / Treff wird nach Anmeldung bekannt gegeben / Max. 50 Teilnehmer*innen.

Sonntag, 13.2., 9:00 Uhr: Die Natur in Wandsbek

Naturkundliche Führung / NABU Wandsbek / Treffpunkt: Infotafel Sonnenweg / Max. 15 Teilnehmer*innen.

Samstag, 19.2., 10:00 Uhr: Öffentlicher Pflegeeinsatz Langenhorn

Pflegeeinsatz / Bitte wetterfeste Arbeitskleidung mitbringen. / NABU Langenhorn/Fuhlsbüttel / Treffpunkt: Parkplatz am Ende der Straße Herzmoor / Max. 25 Teilnehmer*innen / Gummistiefel erforderlich.

Samstag, 19.2., 15:00 Uhr: Nordische Gänse an der Alten Süderelbe

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von nordischen Gänsen in einem der wichtigsten Gänserastgebiete Hamburgs / NABU Süd / Treffpunkt: Parkplatz Airbus-Aussichtsplattform, Nesstor 1, Neßdeich. Anfahrt: Bus 150, Haltestelle Westerweiden / Kostenlos, Spende erbeten / Max. 10 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen.

Samstag, 19.2., 15:00 Uhr: Wintervögel im Wedeler Autal

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Jahresvögeln und skandinavischen Wintergästen. / Jens Sturm (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Bahnhof Wedel, Ausgang zu den Bussen / Kostenlos, Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen.

Samstag, 19.02.2022 10:00 Uhr: Winterliche Wedeler Marsch

Wanderung, 9 km / Wedeler Au, NABU-Vogelstation, Hetlingen / Ernst Schaumann (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Hbf S1 9.18 bis Wedel (an 9.59). Am Bahnhof Treffen bis 10 Uhr. HVV Ham-burg AB, / Kostenlos, Spenden willkommen. / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen

Samstag, 19.02.2022 11:58 Uhr: Wulksdorfer Spaziergang

Rundwanderung, 10 km / Uschi und Jürgen Kofahl (NABU Hamburg) / Treffpunkt: U1 Hbf.-Süd 11:27 bis Buchenkamp (an 11:58), dort Treff vor dem Bf. / Kostenlos, Spenden willkommen. / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen

Mittwoch, 23.2., 11:00 Uhr: Wintergäste in der Wedeler Marsch

Vogelkundliche Führung / Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treff: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Kosten: 6 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 15 Teilnehmer*innen.

Donnerstag, 24.02.2022 08:50 Uhr: Wanderung durch die Dalbekschlucht und das Bistal

Wanderung, 15 km / Ingeborg Schuhart (NABU Hamburg) / Los geht's ab Hbf. S2 8:50 bis Bergedorf, weiter mit Bus 8890 um 9:22 bis Börnsen, Dänenweg. Hamburg AB. / Kostenlos, Spenden willkommen. / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen

Freitag, 25.2., 19:00 Uhr: Auf Schmetterlings-Safari zwischen Ostsee und Elbe

Bildervortrag / Tagfalter-Fotos aus den Hamburgischen Walddörfern, Wendland, Müritz-NP, Unteren Peene und Oderhaff / Jens-Peter Stödter (NABU Hamburg) / Treffpunkt: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Kosten: 6 €, Kinder & Jugendliche 3 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 20 Teilnehmer*innen.

Samstag, 26.2., 10:00 Uhr: MOOR-Aktionstag im Flaßbargmoor

Pflegeeinsatz für mehr Moor in Hamburg! / Jede helfende Hand ist willkommen. / NABU Hamburg / Der Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekannt gegeben. Max. 20 Teilnehmer*innen.

Samstag, 26.2., 10:00 Uhr: Biotoppflegemaßnahmen an der Wandse und Berner Au

Ab 12 Jahre. Bitte an wetterfeste Arbeitskleidung denken. / NABU Wandsbek / Treff wird nach Anmeldung bekannt gegeben / Max. 50 Teilnehmer*innen.

Samstag, 26.2., 14:00 Uhr: Müllsammeln im Göhlbachtal

Pflegeeinsatz / Wir wollen das naturnahe Gebiet, vor der Brutzeit vom Müll befreien / NABU Süd / Treffpunkt: Göhlbachtal/In der Schlucht Bus 124, 143, 146, 443, 543, Haltestelle Mehringweg (10 Minuten Fußweg) / Max. 30 Teilnehmer*innen / Gummistiefel oder festes Schuhwerk und Handschuhe sind erforderlich. / Fällt bei geschlossener Schneedecke aus.

