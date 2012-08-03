Brauche ich ein Testament?

Informieren Sie sich am 18. September - online, unverbindlich und kostenfrei

Nur mit einem Testament können Sie Ihren Willen verwirklichen und z.B. über Ihr Leben hinaus die Natur schützen. Kanzlei Dr. Hollmann Rechtanwaltsgesellschaft mbH erläutert das Erbrecht und beantwortet Ihre Fragen. Melden Sie sich jetzt unverbindlich an.

Wie kann ich auch nach meinem Leben Wirkung entfalten? Wie schaffe ich etwas Bleibendes für die Natur und unseren Planeten?

Nur mit Hilfe eines Testaments können Sie Ihren Nachlass nach Ihren Vorstellungen regeln. Doch was gehört in ein Testament und wie setze ich es auf? Nehmen Sie online an der unverbindlichen Informationsveranstaltung des NABU Hamburg teil. Kanzlei Dr. Hollmann Rechtsanwaltsgesellschaft mbH stellt Ihnen die Grundzüge des Erbrechts vor und beantwortet im Anschluss Ihre persönlichen Fragen.



Die Veranstaltung findet in Kooperation mit anderen NABU-Landesverbänden und mit Hilfe der Software Zoom Meetings statt. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie die Zugangsdaten per E-Mail. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Anne Ostwald unter Telefon: 040 697089 35.

Online-Infoveranstaltung: "Brauche ich ein Testament" am Donnerstag, 18.9. um 18:30 Uhr Jetzt anmelden

