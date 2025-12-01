Rettende Arche für die Grauammer

Verborgen zwischen Gräsern und Wiesenblumen hat eine Grauammer ein Nest gebaut. Hungrig sperren die Küken ihre Schnäbel auf. Um zu überleben, brauchen die kleinen Grauammern jetzt vor allem Insekten. Doch Käfer, Heuschrecken und Schmetterlinge sind in Wiesen und Feldern Mangelware.



Vom einstigen häufigen Feldvogel ist die Grauammer zum Sorgenkind geworden. Seit den 1950er Jahren sind ihre Bestände deutschlandweit dramatisch eingebrochen.



In der niedersächsischen Elbtalaue gibt es sie noch. Dort, in den Pevestorfer Wiesen, haben wir jetzt die große Chance unser NABU-Schutzgebiet zu erweitern. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe!





Vor über 50 Jahren begann der NABU Hamburg in den Pevestorfer Wiesen Land zu kaufen und schonend zu bearbeiten. Unsere Philosophie: Selten Mähen, kein Gift und immer wieder einen anderen Teil der Wiesen unberührt lassen. Wir arbeiten eng mit Landwirten zusammen, die uns besondere Naturschützer zur Seite stellen: Zottelige Hochlandrinder streifen ganzjährig durch das NABU-Schutzgebiet und helfen die Artenvielfalt der Wiesen am Elbdeich zu bewahren.



Unsere Arbeit trägt Früchte. Grauammer, Kiebitz und Braunkehlchen brüten auf unserem Land. Bunte Wiesenblumen locken Schmetterlinge an, Heuschrecken zirpen im hohen Gras. Die seltene Rotbauchunke ruft aus kleinen Tümpeln. Unser Schutzgebiet ist eine rettende Arche für bedrohte Wiesenbewohner.



Jetzt können wir diese Arche um 2,9 Hektar vergrößern. Die angebotene Fläche grenzt direkt an unser Land. Und wir haben ein sehr faires Angebot bekommen. Die Kaufsumme mit samt Nebenkosten beträgt nur 32.100 Euro!

Helfen Sie bitte jetzt mit einer Spende, diese einmalige Gelegenheit zu nutzen.

Für 3.210 € können wir bereits ein Zehntel der Fläche in den Pevestorfer Wiesen erwerben. Damit leisten Sie einen deutlichen Beitrag für die rettende Arche am Elbdeich.



Gerne gebe ich Ihnen detaillierte Informationen über das Projekt: Anne Ostwald, Telefon: 040 697089 35. Jetzt 3.210 € spenden!

Hinweis: Überschüssige Spendenerträge werden für die Naturschutzarbeit in der Elbtalaue eingesetzt.

Übersicht der NABU-Schutzgebiete in der Elbtalaue