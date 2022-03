Der NABU Hamburg ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Der NABU Hamburg bittet seine knapp 30.000 Mitglieder in Hamburg, humanitäre Hilfsorganisationen zu unterstützen.

Der NABU Hamburg unterstützt die Menschen in der Ukraine und ruft zu weiteren Spenden auf. Mit einer eigenen Spende in Höhe von 10.000 Euro für Nothilfe-Organisationen im Rahmen des Ukraine-Krieges ruft der NABU Landesverband seine knapp 30.000 Mitglieder auf, diesen Betrag durch weitere Spenden zu erhöhen.



„Unser Motto heißt: NABU – für Mensch und Natur. Als Umweltverband liegt uns natürlich besonders die Natur am Herzen. Doch die Tragödie in der Ukraine lässt auch uns die Menschen in den Mittelpunkt rücken. Dieser unsinnige und erbarmungslose Krieg gegen unschuldige Menschen ist durch nichts zu rechtfertigen. Deswegen engagieren wir uns als Umweltverband und bitten unsere vielen Mitglieder, aber auch Nicht-Mitglieder, um weitere Spenden für humanitäre Hilfsorganisationen. Unterstützen Sie die Geflüchteten, unterstützen Sie die vielen Netzwerke, helfen Sie, Leid zu lindern“, sagt Malte Siegert, Vorsitzender des NABU Hamburg.



Hier können Sie spenden für die Menschen in der Ukraine:



Ärzte der Welt

Spenden über die Website:

Ärzte der Welt

Spenden per Überweisung:

Deutsche Kreditbank

IBAN: DE06 1203 0000 1004 3336 60

BIC: BYLADEM1001



Unicef

Spenden über die Website:

Unicef

Spenden per Überweisung:

Bank für Sozialwirtschaft Köln

IBAN DE57 3702 0500 0000 3000 00

BIC BFSWDE33XXX





UNO Flüchtlingshilfe

Spenden über die Website: UNO Flüchtlingshilfe

Spenden per Überweisung:

Sparkasse KölnBonn

IBAN: DE78 3705 0198 0020 0088 50

BIC: COLSDE33



Caritas international

Spenden über die Website: über Caritas international

Spenden per Überweisung:

Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe

IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02

BIC: BFSWDE33KRL



Diakonie Katastrophenhilfe

Spenden über die Website: Caritas international

Spenden per Überweisung:

Evangelische Bank

IBAN: DE68520604100000502502

BIC: GENODEF1EK1





Neben finanziellen Mitteln können auch gezielte Sachspenden und Unterkünfte helfen. Informationen hierzu sind z.B. unter www.hamburg.de/ukraine zu finden.

