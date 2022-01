Kinder müssen die Natur erleben

Helfen Sie uns dabei mit Ihrer Spende!

Wie viele Insekten frisst ein Vogel? Wo schläft der Fuchs? Warum werden im Herbst die Blätter bunt? Kinder haben viele Fragen. Und sie haben Spaß daran, die Natur um sich herum zu entdecken. Damit diese Freude an der Natur gefördert wird und im besten Fall auch in das spätere Leben mitgenommen werden kann, haben NABU und NAJU viele Angebote speziell für kleine Naturentdecker*innen.

Eltern, Schulen, Kitas – sie alle wollen, dass Kinder mehr Zeit in der Natur verbringen und sie besser kennenlernen, begleitet von unseren Umweltpädagog*innen. Wir können die hohe Nachfrage kaum bewältigen, denn Umweltbildung ist sehr kostenintensiv. Ich danke deshalb jeden, der uns bei dieser Arbeit mit einer Spende unterstützt. Tobias Hinsch, Geschäftsführer NABU Hamburg

In den neun NAJU-Kindergruppen werden Kinder ab 6 Jahren spielerisch an die Natur und den Naturschutz herangeführt. Das FuchsMobil besucht sogar schon Kita-Kinder. Hinzu kommen Ferienangebote, Naturgeburtstage, das ElbForscher-Projekt oder Mitmachwettbewerbe wie der Erlebte Frühling. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit in der Umweltbildung mit einer Spende. Damit ermöglichen Sie Kindern unvergessliche Momente in der Natur.