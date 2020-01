Bei der 10. „Wir-haben-es-satt!“-Demo in Berlin ist es wichtiger denn je, sich für eine naturverträgliche Agrarpolitik einzusetzen, da die neu gewählten europäischen Institutionen in die Zielgerade bei der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) eintreten.

Gerade geht es mehr denn je um die Zukunft der Landwirtschaft. Die großen Demonstrationen der letzten Wochen – teils mehrere tausend Traktoren geeint gegen das Agrarpaket – zeigen einmal mehr, dass die Agrarpolitik der Regierung gescheitert ist. Klar ist: Wir brauchen die Insekten und sauberes Wasser – keine Frage! Aber klar ist genauso: Die Bäuer*innen dürfen mit den wichtigen Zukunftsaufgaben nicht alleine gelassen werden. Artenvielfalt, Klimaschutz, mehr Platz für die Tiere – das ist auch in der Breite machbar, wenn die Bundesregierung klare Perspektiven formuliert und das Geld dafür bereitstellt.



Alexander Porschke, 1. Vorsitzender des NABU Hamburg, ruft daher alle Interessierten aus Hamburg auf: "Die Förderung einer naturverträglichen Landwirtschaft ist der größte Hebel, den wir haben, um gegen das Artensterben vorzugehen. Darum wollen wir als NABU und NAJU gemeinsam eine starke Präsenz auf der Demo zeigen!"

Mit dem Bus von Hamburg zur Demo und zurück!

Der NABU Hamburg hat einen Bus reserviert, der am Samstag, 18.01.2020 um 07:30 Uhr ab S-Bahnhof Dammtor nach Berlin fährt und gegen 20:00 Uhr zurück in Hamburg ist. Hier stehen rund 50 Plätze zur Verfügung, die nach dem Eingang der Anmeldung vergeben werden. Die Anmeldung erfolgt unter anmeldung-demo@NABU-Hamburg.de – bitte geben Sie Vor- und Nachnamen, E-Mail-Adresse und Telefonnummer an!



Für NABU/NAJU-Mitglieder ist die Fahrt kostenlos, alle anderen kommen im Bus für insgesamt 20 Euro hin und zurück. Außerdem gibt es ein Lunchpaket zur Stärkung unterwegs.