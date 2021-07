THEMA BEIM NABU: Wiesen für Insekten

Donnerstag, 12. August 2021, 18 Uhr

Was ist eine insektenfreundliche Mahd? Welche Konzepte sind erfolgsversprechend? Was sind Hindernisse und

Lösungsmöglichkeiten? Informieren Sie sich am 12. August und diskutieren Sie mit. Jetzt anmelden!

Wiesen müssen gemäht werden, um sie als Lebensraum für eine artenreiche Pflanzen- und Tierwelt zu erhalten. Offensichtlich ist aber auch, dass die Mahd für die dort lebenden Tiere eine plötzliche und drastische Veränderung ihres Lebensraums bedeutet: Sie verlieren Deckung, den Schutz vor Witterungseinflüssen und notwendige Nahrung. Deshalb stellt sich die Frage: Was ist eine insektenfreundliche Mahd? Welche Konzepte sind erfolgsversprechend? Was sind Hindernisse und Lösungsmöglichkeiten?



Am 12. August 2021 veranstaltet der NABU Hamburg im Rahmen seines Wiesenschutz-Projektes über diese Fragestellungen. Experten werden Impulsvorträge geben und einen Einblick in ihre jahrelange Erfahrung bei der Pflege von Wildblumenwiesen. Diskutieren Sie mit!

Donnerstag, 12.8., 18:00 Uhr: THEMA BEIM NABU: Wiesen für Insekten

Ort: Enweder in der NABU-Geschäftsstelle oder als Online-Veranstaltung. Weitere Infos folgen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung unbedingt erforderlich unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=314&id=172



