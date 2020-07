Nachtgänger und Lichtgestalten in der Wedeler Marsch

Am 15. Juli 2020 um 22 Uhr Nachtfalter an der NABU Vogelstation in Wedel entdecken

Beim sogenannten Leuchtabend können Besucher*innen der NABU Vogelstation Wedeler Marsch die Schönheit der Nachtfalter entdecken. Noch wenige Plätze frei!

Nachtfalter sind viel mehr als nur Motten. Ihre Artenvielfalt und Farbenpracht ist erstaunlich und steht den beliebten Schmetterlingen in nichts nach. Dennoch ist diese Tiergruppe eher unbekannt. Dabei lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Spannende Eindrücke in die Welt der Nachtfalter verspricht der Leuchtabend am Mittwoch, den 15. Juli um 22:00 Uhr an der NABU Vogelstation in der Wedeler Marsch, veranstaltet vom NABU Hamburg und der Lepidopterologischen Arbeitsgruppe Südwestliches Schleswig-Holstein.



Die Schmetterlingskundlerin Birgitt Piepgras lockt dabei mit speziellen Leuchten Nachtfalter an, ohne sie zu gefährden. So können die Teilnehmer die Tiere in aller Ruhe betrachten und sie sogar in die Hand nehmen. „Für die meisten Menschen ist der Leuchtabend die erste Begegnung mit Nachfaltern“, stellt Birgitt Piepgras fest. „Sie kennen die Tiere eigentlich nur aus dem Scheinwerferlicht, haben sie aber noch nie aus der Nähe sehen können.“ Dabei gibt es viel zu entdecken. In Schleswig-Holstein leben etwa 850 nachtaktive Großschmetterlingsarten. Über 700 davon hat die Arbeitsgruppe bereits fotografisch dokumentiert. Am Leuchtabend erklärt Birgitt Piepgras die Lebensweise der Tiere und informiert über deren Bedeutung sowie über Gefährdungsursachen und Möglichkeiten des Nachtfalterschutzes.



Anmeldung unbedingt erforderlich

Der öffentliche Leuchtabend findet am Mittwoch, den 15.07.2020 um 22:00 Uhr an der NABU Vogelstation in der Wedeler Marsch westlich von Fährmannssand statt. Eine telefonische Anmeldung für die Veranstaltung ist unter 040/ 69 70 89 0 aufgrund einer Teilnehmerbegrenzung dringend erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos, der NABU und die Lepidopterologische Arbeitsgruppe Südwestliches Schleswig-Holstein bitten um eine Spende.



Teilnehmer sollten eine Taschenlampe mitbringen, da der Weg vom Parkplatz zum Veranstaltungsort nicht beleuchtet ist. Zu erreichen ist die Station mit der S1 bis „Wedel“, von dort weiter zu Fuß (ca. 1 Std.) oder mit dem Rad (ca. 25 Min.) oder mit dem Auto bis Fährmannssand (von dort 25-30 Min. Fußweg).

Weitere Infos zur NABU Vogelstation