Die Rothirsche aus dem Duvenstedter Brook

Kunstausstellung mit Bildern und Skulpturen vom 29. August bis 4. Oktober 2020 / Vernissage am 30.8., 12 Uhr

Passend zum Beginn der Rothirschbrunft widmet sich ab dem 29. August eine neue Ausstellung im BrookHus der künstlerischen Darstellung von Rothirschen aus dem Duvenstedter Brook. Die Künstler Klaus-Peter Reif und Werner Siemers zeigen Bilder und Skulpturen.

Rotwild - Bild: Klaus-Peter Reif

Rotwild - Bild: Werner Siemers

Skulptur - Künstler: Werner Siemers

Im September ist es wieder soweit: Im Duvenstedter Brook versammeln sich die Rothirsche zur Brunft. Dann tragen die Tiere mit den imposanten Geweihen auf den Wiesen ihre Rangkämpfe um die Weibchen aus. Dieses Schauspiel fasziniert und begeistert jedes Jahr aufs Neue zahlreiche Besucher*innen des Naturschutzgebietes. Passend zum Beginn der Rothirschbrunft widmet sich ab dem 29. August eine neue Ausstellung im BrookHus der künstlerischen Darstellung von Rothirschen aus dem Duvenstedter Brook.



Die beiden Künstler Klaus-Peter Reif und Werner Siemers stellen gemeinsam ihre Werke aus. Klaus-Peter Reif, Jahrgang 1944, ist ein begeisterter Wildtiermaler und hat bisher 25 Bücher und ein Kindermalbuch veröffentlicht. Ob Kreide, Öl, Aquarell oder Radierungen, seine Motive sind immer Tiere in ihrer natürlichen Umgebung. Eigene Foto- und Videoaufnahmen bilden dabei die Grundlage seiner Arbeit.



Werner Siemers, geboren 1956, ist gelernter Modellbauer und beschäftigt sich seit 1993 autodidaktisch mit Malerei. 2011 kam sein Interesse für Skulpturen aus Bronze hinzu, von denen im BrookHus ebenfalls einige zu sehen sein werden. Zudem erwartet die Besucher*innen der Ausstellung Bilder von Werner Siemers, die das Rotwild und seinen Lebensraum im Duvenstedter Brook wunderbar einfangen.



Die Ausstellung „Künstlerische Darstellung von Rothirschen aus dem Duvenstedter Brook“ ist vom 29. August bis 4. Oktober 2020 im BrookHus im Duvenstedter Triftweg 140 zu sehen. Für die Teilnahme an der Vernissage am 30.8. ist eine Anmeldung unter Tel. 040-697089-0 erforderlich.



Öffnungszeiten: Di-Fr von 13.30 bis 17 Uhr, Sa, So & feiertags von 11-17 Uhr, Montag geschlossen

Der Eintritt ist frei.