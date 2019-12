NABU Vogelstation Wedeler Marsch

Station im Dezember und Januar geschlossen wegen einer Brückensperrung

Nach vielen Jahren endete am 30. September die Kooperation mit Carl Zeiss Sports Optics in der Wedeler Marsch. Für die Station bedeutet das einen neuen Namen, sie heißt ab sofort NABU Vogelstation Wedeler Marsch. Für die Besucher ändert sich nichts, denn der NABU Hamburg wird dieses tolle Paradies und die Vogelstation weiterhin betreiben und gemeinsam mit den Ehrenamtlichen weiterführen und entwickeln. Die Öffnungszeiten der Station werden jetzt aus eigener Kraft aufrechterhalten.



Die NABU Vogelstation Wedeler Marsch liegt inmitten der Kleientnahmestelle Fährmannssand und wird seit 1984 vom NABU Hamburg betreut. Das Gewässer wurde umgestaltet und hat sich zu einem Paradies für Wasservögel entwickelt. Flachwasserzonen locken mit einem reichhaltigen Nahrungsangebot Watvögel wie Bekassine und Austernfischer an. Im tieferen Wasser jagen Reiher- und Tafelenten, während die Grünflächen und Inseln vor allem als Brut- und Rastplatz, beispielsweise von Kiebitzen, genutzt werden.

Öffnungszeiten:

Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag, Feiertage von 10 bis 16 Uhr.

Hinweis: Die NABU-Vogelstation Wedeler Marsch ist im Dezember 2019 und Januar 2020 wegen einer Brückensperrung geschlossen.



Bitte beachten Sie:

Außerhalb der Öffnungszeiten ist der Zugang zum Gelände an der NABU Vogelstation Wedeler Marsch aus Artenschutzgründen nicht gestattet. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Brückensanierung verhindert Zugang zur NABU Vogelstation im Dezember und Januar Aufgrund einer Brückensanierung am Langen Damm wird die Zufahrt nach Fährmannssand von November 2019 bis voraussichtlich Ende März 2020 gesperrt sein. Die NABU Vogelstation ist dann nur zu Fuß oder per Fahrrad über die Deichverteidigungsstraße ab Wedel und Hetlinger Klärwerk zu erreichen. Aus diesem Grund wird der NABU die Vogelstation im Dezember 2019 und Januar 2020 schließen und Sanierungsarbeiten durchführen. Wir danken Ihnen für ihr Verständnis.

Der Beobachtungsraum und drei verschiedene Beobachtungsstände am Ufer des Gewässers garantieren beste Einblicke auf seltene Vögel, ohne diese zu stören.



In der Station und im Außenbereich des Geländes informieren Schautafeln über die Vogelwelt und die Lebensräume der Wedeler und Haseldorfer Marsch. NABU-Mitarbeiter/innen helfen bei der Bestimmung der Vögel und informieren über deren Lebensweise. Darüber hinaus können Ferngläser ausgeliehen werden, sodass den Besuchern kaum ein Vogel verborgen bleibt. Bitte beachten Sie auch das Veranstaltungsangebot.

Rund um die NABU Vogelstation

Der NABU bedankt sich

recht herzlich für die Unterstützung bei der Betreuung bzw. bei dem Umbau der NABU Vogelstation Wedeler Marsch und der angrenzenden Kleientnahmestelle bei:

Bingo Lotto Projektförderung

Ernst-Commentz-Stiftung

Land Schleswig-Holstein

Lübbers Bodenbeläge GmbH