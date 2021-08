Aktiven-Wochenende rund um den 4. September 2021

Pflegeeinsätze in der Wedeler Marsch und in der Elbtalaue

Am 4. September gibt es gleich zwei größere Pflegeeinsätze, für die viele helfende Hände benötigt werden. In der Elbtalaue und rund um die NABU Vogelstation in der Wedeler Marsch werden Pflegemaßnahmen durchgeführt. Wer packt mit an?

Ehrenamtliche beim Aktiven-Einsatz in der Elbtalaue - Foto: Oliver Schuhmacher

Arbeitseinsatz an der NABU Vogelstation Wedeler Marsch - Foto: Tobias Fedder

Wiese mit Sibirischen Schwertlilien in der Elbtalaue - Foto: Oliver Schuhmacher

Arbeitseinsatz auf den Inseln rund um die NABU Vogelstation - Foto: Tobias Fedder

Gemeinsam arbeiten und die Natur genießen. Am Samstag, den 4. September lädt der NABU Hamburg gleich zu zwei besonderen Pflegeeinsätzen ein. Zum einen findet rund um die NABU Vogelstation in der Wedeler Marsch ab 10 Uhr ein größerer Einsatz statt. Hier geht es vor allem darum, Mähgut von den Inseln haken.

Der zweite Pflegeeinsatz geht über zwei Tage, Samstag und Sonntag, 4.-5. September in der Elbtalaue, ca. 2 Autostunden von Hamburg entfernt. Dort wird in der Nähe von Pevestorf auf den Flächen des NABU Mahdgut abgeräumt und eine Heidefläche entkusselt. Neben der Arbeit erwartet die Teilnehmer*innen Führungen ins Gebiet und geselliges Beisammensein.

Für beide Termine werden noch helfende Hände gesucht. Melden Sie sich jetzt an!

Samstag, 4.9., 10:00 Uhr: Arbeitseinsatz an der NABU Vogelstation in der Wedeler Marsch

Pflegeeinsatz / Mähgut von den Inseln harken. / Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treff: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Max. 60 Teilnehmer*innen / Für einen kleinen Imbiss und Getränke ist gesorgt. Anmeldung erforderlich bis 2. September, 14 Uhr.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=334&id=10



Sa./So., 4./5.9., ab 12:00 Uhr: Aktiven-Wochenende Elbtalaue

Arbeitseinsatz und Führungen in der Elbtalaue / Flächenpflege und Naturerleben stehen im Mittelpunkt an diesem Wochenende. / NABU Hamburg / Treff: Lindenkrug in Pevestorf / Kosten: Unterkunft und Verpflegung / Max. 16 Teilnehmer*innen / Infos bei Oliver Schuhmacher, Tel.05861/979171. Anmeldung erforderlich bis 2. September, 14 Uhr.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=338&id=3

